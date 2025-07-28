Регулятор ринку азартних ігор PlayCity оштрафував «Труха Україна» на 4,8 млн грн за нелегальну рекламу казино

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації у своєму Telegram.

«PlayCity продовжує боротися з незаконною рекламою азартних ігор і лотерей. Після моніторингу популярних Telegram-каналів виявили: «Труха Україна» системно рекламувала азартні ігри з порушенням закону. Результат — штраф 4,8 млн грн для власника каналу», — написали в Мінцифри.

Що виявили фахівці PlayCity:

систематичну незаконну рекламу азартних ігор;

відсутність реєстрації в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа, що є обов’язковим для легальної реклами;

маніпулятивні фрази типу «виграла 2100 грн зі 100», «підписник забрав 17 тисяч» — що вводить в оману;

відсутність попередження про лудоманію;

рекламу без договору з ліцензованими організаторами.

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«Це перший, але не останній успішний кейс і сигнал для блогерів і власників Telegram-каналів. Закон єдиний для всіх — і кожне порушення матиме наслідки. PlayCity діє рішуче, щоб захищати українців від шахрайства», — додали в Мінцифри

Нагадаємо, що в Україні запрацював новий регулятор ринку азартних ігор — ПлейСіті.

ПлейСіті (PlayCity) ставить перед собою низку важливих завдань, що мають забезпечити прозорість, цифровізацію та безпеку грального ринку в Україні. Одне з головних — повна цифровізація процесу видачі ліцензій. Відтепер рішення ухвалюватимуться не вручну, а електронною системою, яка діятиме за чіткими критеріями, визначеними законодавством. Це дозволить усунути людський фактор і забезпечити однакові, прозорі правила для всіх учасників ринку.

Паралельно запускається державна онлайн-система моніторингу, яка в режимі реального часу стежитиме за роботою легальних казино. Водночас ПлейСіті продовжить блокувати сайти та застосунки нелегальних операторів.

Ще один важливий крок — оновлення реєстру осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор. Новий реєстр буде створено на платформі Дія.Engine — із дотриманням усіх норм захисту персональних даних і з розширеним функціоналом для операторів.

Окремим напрямом роботи є очищення ринку від казино з російським слідом. ПлейСіті, у тісній співпраці з правоохоронними органами, працюватиме над накладенням санкцій і анулюванням ліцензій операторів, які мають звʼязок з рф.

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