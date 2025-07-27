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НКЦПФР затвердила останній документ для виплат клієнтам Freedom Finance

27.07.2025 11:30
Ольга Деркач

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) затвердила останній необхідний нормативний акт, що дозволяє розпочати виплати клієнтам «Фрідом Фінанс»

НКЦПФР затвердила останній документ для виплат клієнтам Freedom Finance

НКЦПФР затвердила останній документ для виплат клієнтам Freedom Finance Фото: freepik.com, flaticon.com

Про це повідомив голова НКЦПФР Руслан Магомедов у своєму Telegram.

За його словами, НБУ остаточно погодив Порядок повернення активів, після чого документ був схвалений на засіданні Комісії та вже направлений на державну реєстрацію.

«Це останній нормативний крок. Після офіційного юстування — орієнтовно за 10 днів — запускається механізм повернення активів клієнтам», — написав Магомедов.

Порядок чітко визначає:

  • хто відповідальний за повернення активів;
  • як підтверджується право клієнта на отримання коштів;
  • кого саме не включають до переліку — і з яких причин.

Уже на початку наступного тижня НКЦПФР планує:

  • оприлюднити інструкцію для клієнтів «Фрідом Фінанс» із покроковим описом дій;
  • фіналізувати перелік осіб, які підпадають під механізм виплат.

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«Це — завершення тривалого, технічно складного, але важливого процесу. Держава виконує зобов’язання перед інвесторами», — додав голова Комісії.

Нагадаємо, що 2022 року РНБО наклало санкції на ТОВ «Фрідом Фінанс Україна», як на юридичну особу, що надає фінансові послуги. Таких прецедентів на фінансовому ринку в Україні ще не було. В результаті склалася ситуація, коли кошти та цінні папери клієнтів були заблоковані на рахунках української юридичної особи, а механізму їх повернення законодавством не передбачалось.

У вересні 2023 року, НКЦПФР підготувала законопроєкт, який вносить зміни до трьох Законів України – про санкції, про депозитарну систему та про ринки капіталу. Законопроєкт покликаний вирішити складну ситуацію, що стосується клієнтів ТОВ у співпраці з НБУ, Нацдепозитарієм, Розрахунковим центром та МРГ при КМУ. А у червні 2024 НКЦПФР почала процес врегулювання з клієнтами Freedom Finance.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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