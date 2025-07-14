НКЦПФР ухвалила всі рішення щодо активів клієнтів Freedom Finance

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) схвалила доопрацьований Порядок повернення заблокованих активів, які належать клієнтам ТОВ «Фрідом Фінанс Україна»

Про це повідомив голова НКЦПФР Руслан Магомедов у своєму Telegram.

Документ фіналізовано за результатами робочої наради з Національним банком України з урахуванням його пропозицій щодо дій та суб’єктів, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює НБУ. Також враховано позиції Центрального депозитарію та Розрахункового центру.

Раніше проєкт рішення було оприлюднено для громадського обговорення. Надалі Порядок підлягатиме офіційному схваленню НБУ, після того він буде затверджений на засіданні Комісії та зареєстрований Мін’юстом.

«Сподіваюся на швидке погодження цього документа з боку колег з НБУ. Після погодження та державної реєстрації — розпочнеться процес виплат», — пише Магомедов.

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Затвердження цього Порядку, разом із Переліком активів клієнтів Freedom Finance, створить юридичну основу та визначить конкретні кроки для фактичного повернення заблокованих коштів. Клієнти матимуть чіткий орієнтир та можливість подання заявок на повернення активів через свої депозитарні установи та інвестиційні фірми.

Комісія продовжує послідовну роботу над відновленням доступу інвесторів до їхніх активів та забезпеченням справедливості на ринку.

Нагадаємо, що 2022 року РНБО наклало санкції на ТОВ «Фрідом Фінанс Україна», як на юридичну особу, що надає фінансові послуги. Таких прецедентів на фінансовому ринку в Україні ще не було. В результаті склалася ситуація, коли кошти та цінні папери клієнтів були заблоковані на рахунках української юридичної особи, а механізму їх повернення законодавством не передбачалось.

У вересні 2023 року, НКЦПФР підготувала законопроєкт, який вносить зміни до трьох Законів України – про санкції, про депозитарну систему та про ринки капіталу. Законопроєкт покликаний вирішити складну ситуацію, що стосується клієнтів ТОВ у співпраці з НБУ, Нацдепозитарієм, Розрахунковим центром та МРГ при КМУ. А у червні 2024 НКЦПФР почала процес врегулювання з клієнтами Freedom Finance.

Крім того, голова НКЦПФР Руслан Магомедов сказав, що перші виплати клієнтам брокерської компанії «Фрідом Фінанс Україна», можуть розпочатися вже влітку цього року.

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