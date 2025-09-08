Стало відомо, скільки сайтів заблокував PlayCity за поширення азартних ігор без ліцензії

Нелегальні онлайн-казино — це подвійна проблема. Держава недоотримує податки, а гравці залишаються без будь-яких гарантій захисту. PlayCity запустило Систему трекінгу нелегальних вебсайтів, як відповідь на виклики тіньового ринку
Про це повідомила пресслужба Мінцифри.
Тож які її результати за перші два тижні роботи?
- 240 заяв надійшло через платформу;
- 145 сайтів заблоковано за поширення азартних ігор без ліцензії;
- 91 заяву відхилено.
«Частину звернень відхилили, адже деякі ресурси, що підпали під моніторинг або працювали через VPN, або ж не мали ознак азартних ігор», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що весь процес блокування займає до 9 днів. Після рішення PlayCity Нацкомісія з регулювання електронних комунікацій повідомляє провайдерів, і вже вони мають обмежити доступ до сайту. Якщо провайдер ігнорує — користувач може поскаржитися на нього через Систему трекінгу.
Читайте також: PlayCity заблокував 7 відомих instagram-акаунтів за рекламу казино
Система трекінгу нелегальних вебсайтів дозволяє:
- перевірити, чи казино працює легально;
- повідомити PlayCity про нові нелегальні сайти;
- поскаржитися на провайдера, який не виконав блокування;
- формувати відкриту базу нелегальних ресурсів;
- шукати сайти-копії, які запускають замість заблокованих.
Перевірити сайт чи залишити скаргу можна за посиланням.
«Разом швидше приберемо нелегальні казино з онлайн-простору», — додали у Мінцифри.
Нагадаємо, що PlayCity нещодавно ухвалив рішення накласти штраф на ТОВ «Дев Україна» (dev.ua) за порушення вимог законодавства про рекламу. Розмір санкції становить 600 мінімальних зарплат — 4,8 млн грн.
Також раніше ми писали, що регулятор на початку серпня також заблокував 7 instagram-акаунтів.
«Для країни важливо, щоб гральна сфера стала повноцінним сектором економіки та сплачувала податки. Так до держбюджету надійшло понад 9 мільярдів гривень від легальних казино за перше півріччя 2025 року. І наше партнерство з БЕБ — ще один крок до прозорого ринку, де кожен гравець захищений, а бізнес — платить податки, — написали тоді у Мінцифри. — Вдячні команді БЕБ за підтримку і позицію. Спільна робота та цифровізація сфери — ключ до формування чесного, безпечного і справедливого ринку».
