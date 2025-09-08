Стало відомо, скільки сайтів заблокував PlayCity за поширення азартних ігор без ліцензії

Нелегальні онлайн-казино — це подвійна проблема. Держава недоотримує податки, а гравці залишаються без будь-яких гарантій захисту. PlayCity запустило Систему трекінгу нелегальних вебсайтів, як відповідь на виклики тіньового ринку

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Тож які її результати за перші два тижні роботи?

240 заяв надійшло через платформу;

145 сайтів заблоковано за поширення азартних ігор без ліцензії;

91 заяву відхилено.

«Частину звернень відхилили, адже деякі ресурси, що підпали під моніторинг або працювали через VPN, або ж не мали ознак азартних ігор», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що весь процес блокування займає до 9 днів. Після рішення PlayCity Нацкомісія з регулювання електронних комунікацій повідомляє провайдерів, і вже вони мають обмежити доступ до сайту. Якщо провайдер ігнорує — користувач може поскаржитися на нього через Систему трекінгу.

Читайте також: PlayCity заблокував 7 відомих instagram-акаунтів за рекламу казино

Система трекінгу нелегальних вебсайтів дозволяє:

перевірити, чи казино працює легально;

повідомити PlayCity про нові нелегальні сайти;

поскаржитися на провайдера, який не виконав блокування;

формувати відкриту базу нелегальних ресурсів;

шукати сайти-копії, які запускають замість заблокованих.

Перевірити сайт чи залишити скаргу можна за посиланням.

«Разом швидше приберемо нелегальні казино з онлайн-простору», — додали у Мінцифри.

Нагадаємо, що PlayCity нещодавно ухвалив рішення накласти штраф на ТОВ «Дев Україна» (dev.ua) за порушення вимог законодавства про рекламу. Розмір санкції становить 600 мінімальних зарплат — 4,8 млн грн.

Також раніше ми писали, що регулятор на початку серпня також заблокував 7 instagram-акаунтів.

«Для країни важливо, щоб гральна сфера стала повноцінним сектором економіки та сплачувала податки. Так до держбюджету надійшло понад 9 мільярдів гривень від легальних казино за перше півріччя 2025 року. І наше партнерство з БЕБ — ще один крок до прозорого ринку, де кожен гравець захищений, а бізнес — платить податки, — написали тоді у Мінцифри. — Вдячні команді БЕБ за підтримку і позицію. Спільна робота та цифровізація сфери — ключ до формування чесного, безпечного і справедливого ринку».

знайомтеся з іншими популярними матеріалами:

PlayCity оштрафувало 8 казино на ₴3,2 млн

PlayCity оштрафував «Труха Україна» на ₴4,8 млн

PlayCity вже заблокував понад 1300 нелегальних казино