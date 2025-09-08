close-btn
Стало відомо, скільки сайтів заблокував PlayCity за поширення азартних ігор без ліцензії

08.09.2025 16:30
Микола Деркач

Нелегальні онлайн-казино — це подвійна проблема. Держава недоотримує податки, а гравці залишаються без будь-яких гарантій захисту. PlayCity запустило Систему трекінгу нелегальних вебсайтів, як відповідь на виклики тіньового ринку

Фото: freepik.com

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Тож які її результати за перші два тижні роботи?

  • 240 заяв надійшло через платформу;
  • 145 сайтів заблоковано за поширення азартних ігор без ліцензії;
  • 91 заяву відхилено.

«Частину звернень відхилили, адже деякі ресурси, що підпали під моніторинг або працювали через VPN, або ж не мали ознак азартних ігор», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що весь процес блокування займає до 9 днів. Після рішення PlayCity Нацкомісія з регулювання електронних комунікацій повідомляє провайдерів, і вже вони мають обмежити доступ до сайту. Якщо провайдер ігнорує — користувач може поскаржитися на нього через Систему трекінгу.

Читайте також: PlayCity заблокував 7 відомих instagram-акаунтів за рекламу казино

Система трекінгу нелегальних вебсайтів дозволяє:

  • перевірити, чи казино працює легально;
  • повідомити PlayCity про нові нелегальні сайти;
  • поскаржитися на провайдера, який не виконав блокування;
  • формувати відкриту базу нелегальних ресурсів;
  • шукати сайти-копії, які запускають замість заблокованих.

Перевірити сайт чи залишити скаргу можна за посиланням.

«Разом швидше приберемо нелегальні казино з онлайн-простору», — додали у Мінцифри.

Нагадаємо, що PlayCity нещодавно ухвалив рішення накласти штраф на ТОВ «Дев Україна» (dev.ua) за порушення вимог законодавства про рекламу. Розмір санкції становить 600 мінімальних зарплат — 4,8 млн грн.

Також раніше ми писали, що регулятор на початку серпня також заблокував 7 instagram-акаунтів.

«Для країни важливо, щоб гральна сфера стала повноцінним сектором економіки та сплачувала податки. Так до держбюджету надійшло понад 9 мільярдів гривень від легальних казино за перше півріччя 2025 року. І наше партнерство з БЕБ — ще один крок до прозорого ринку, де кожен гравець захищений, а бізнес — платить податки, — написали тоді у Мінцифри. — Вдячні команді БЕБ за підтримку і позицію. Спільна робота та цифровізація сфери — ключ до формування чесного, безпечного і справедливого ринку».

