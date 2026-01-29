close-btn
PaySpaceMagazine

PlayCity оштрафував Favbet на ₴9 млн

29.01.2026 11:20
Ольга Деркач

Державний регулятор з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity («ПлейСіті») розпочав планові перевірки організаторів азартних ігор щодо дотримання профільного законодавства

PlayCity оштрафував Favbet на ₴9 млн

Фото: freepik.com, PlayCity

Про це йдеться в дописі PlayCity у Telegram.

Першою перевірили діяльність ТОВ Букмекерська компанія Favbet і зафіксували низку порушень.

За інформацією PlayCity, організатор азартних ігор використовував програмне забезпечення постачальника, який не має B2B-ліцензії, що є порушенням вимог законодавства.

Також компанія затримувала виплату виграшів гравцям і прострочила сплату ліцензійного платежу.

Цікаве по темі: PlayCity розпочинає видачу ліцензій у сфері грального бізнесу

За результатами перевірки до організатора застосували штрафні санкції на загальну суму понад ₴9 млн.

У PlayCity заявили, що послідовно працюють над тим, аби всі учасники ринку дотримувалися встановлених вимог.

Нагадаємо, що PlayCity оштрафував на ₴4,8 млн блогерку-мільйонницю за незаконну рекламу онлайн-казино. Мова йде про популярну українську блогерку, яка відома під ніком Сімбочка в Instagram. За даними регулятора, на своїй сторінці блогерка поширювала маніпулятивну рекламу, демонструвала процес гри та закликала реєструватися на сайті онлайн-казино.

Раніше ми писали, хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025. Кількість учасників небанківського фінансового ринку в грудні 2025 року зменшилася на шість установ — до 775. Кількість банків у грудні становила 61. У грудні за ініціативою заявника анульовано ліцензії трьом установам: фінансовій компанії, ломбарду та кредитній спілці. Примусово анульовано ліцензії двом фінансовим компаніям та одному ризиковому страховику. Також Національний банк відмовив у видачі ліцензій двом фінансовим компаніям та зупинив дію ліцензії кредитній спілці.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Коли квантові комп’ютери зламають шифрування Біткоїна: названо дату

Кійосакі назвав свою найбільшу інвестиційну помилку

Mastercard запускає новий сервіс для банків і ритейлу

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Деякі українці можуть отримати майже 11 тис. грн допомоги 29.01.2026

Деякі українці можуть отримати майже 11 тис. грн допомоги
Названо, скільки заробила мережа АТБ у 2025 29.01.2026

Названо, скільки заробила мережа АТБ у 2025
Яка середня пенсія в Україні — Опендатабот 28.01.2026

Яка середня пенсія в Україні — Опендатабот
Чи потрібно українцям декларувати «Нацкешбек» та «зимову тисячу» — НАЗК 28.01.2026

Чи потрібно українцям декларувати «Нацкешбек» та «зимову тисячу» — НАЗК
Скільки часу залишилося в українців, щоб оцифрувати трудову книжку 28.01.2026

Скільки часу залишилося в українців, щоб оцифрувати трудову книжку
Скільки військового збору заплатити українці у 2025 — Податкова 28.01.2026

Скільки військового збору заплатити українці у 2025 — Податкова
Вибір редакції
Всі
Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів
ТОП статей 26.01.2026

Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
ТОП статей 19.01.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  13:40

Емітент найбільшого у світі стейблкоїна скуповує золото

 Сьогодні  12:30

Названо, скільки заробила мережа АТБ у 2025

 Сьогодні  11:20

PlayCity оштрафував Favbet на ₴9 млн

 Сьогодні  10:10

НБУ застосував захід впливу до кредитної спілки

 28.01.2026  20:40

Коли квантові комп’ютери зламають шифрування Біткоїна: названо дату

 28.01.2026  19:40

Оприлюднено прогноз магнітних бур на кінець тижня

 28.01.2026  17:40

Кійосакі назвав свою найбільшу інвестиційну помилку

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.