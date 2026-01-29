PlayCity оштрафував Favbet на ₴9 млн

Державний регулятор з контролю грального та лотерейного бізнесу PlayCity («ПлейСіті») розпочав планові перевірки організаторів азартних ігор щодо дотримання профільного законодавства

Про це йдеться в дописі PlayCity у Telegram.

Першою перевірили діяльність ТОВ Букмекерська компанія Favbet і зафіксували низку порушень.

За інформацією PlayCity, організатор азартних ігор використовував програмне забезпечення постачальника, який не має B2B-ліцензії, що є порушенням вимог законодавства.

Також компанія затримувала виплату виграшів гравцям і прострочила сплату ліцензійного платежу.

Цікаве по темі: PlayCity розпочинає видачу ліцензій у сфері грального бізнесу

За результатами перевірки до організатора застосували штрафні санкції на загальну суму понад ₴9 млн.

У PlayCity заявили, що послідовно працюють над тим, аби всі учасники ринку дотримувалися встановлених вимог.

Нагадаємо, що PlayCity оштрафував на ₴4,8 млн блогерку-мільйонницю за незаконну рекламу онлайн-казино. Мова йде про популярну українську блогерку, яка відома під ніком Сімбочка в Instagram. За даними регулятора, на своїй сторінці блогерка поширювала маніпулятивну рекламу, демонструвала процес гри та закликала реєструватися на сайті онлайн-казино.

Раніше ми писали, хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025. Кількість учасників небанківського фінансового ринку в грудні 2025 року зменшилася на шість установ — до 775. Кількість банків у грудні становила 61. У грудні за ініціативою заявника анульовано ліцензії трьом установам: фінансовій компанії, ломбарду та кредитній спілці. Примусово анульовано ліцензії двом фінансовим компаніям та одному ризиковому страховику. Також Національний банк відмовив у видачі ліцензій двом фінансовим компаніям та зупинив дію ліцензії кредитній спілці.

