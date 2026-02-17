Українські підприємиці можуть отримати гранти до 100 000 грн

Проєкт «Сміливі» розпочав прийом заявок на програму «Сміливі 5.0», спрямовану на розвиток соціально відповідального малого та середнього бізнесу. Участь у конкурсі можуть взяти жінки-підприємиці із сільської місцевості або малих міст, а також представниці вразливих категорій. Подати заявку можна до 15 березня 2026 року

У проєкті зазначають, що жінки, які розвивають бізнес у селах, часто гостріше відчувають загальноекономічні виклики, а додатковими бар’єрами залишаються стереотипи щодо ролі жінок у громадах. У фокусі «Сміливі 5.0» — підтримка жіночого підприємництва, посилення малого бізнесу та формування спільнот жінок-лідерок на місцях. Загальний грантовий фонд чотирьох хвиль програми вже перевищив 25 млн грн.

Хто може податися

До участі запрошують підприємиць, які проживають у сільській місцевості або малих містах та/або належать до вразливих категорій. Серед них — жінки, які мають дитину з інвалідністю, виховують трьох і більше дітей, є удовами, ветеранками, матерями дітей, загиблих у війні проти росії, дружинами учасників бойових дій, а також мають статус ВПО.

Обов’язкова умова — офіційно зареєстрований бізнес (ФОП або ТОВ) щонайменше три місяці станом на 16 лютого 2026 року. Програма охоплює Полтавську, Вінницьку, Хмельницьку, Житомирську, Тернопільську, Чернігівську та Харківську області.

Що передбачає програма

У межах «Сміливі 5.0» 75 учасниць пройдуть навчання зі створення бізнес-планів. За підсумками відбору 30 переможниць отримають гранти до 100 000 грн на закупівлю обладнання для розвитку власної справи у будь-якій сфері виробництва.

Також для переможниць передбачені навчання у Бізнес-школі МІМ, тренінги з фінансової та цифрової грамотності, програми підтримки ментального здоров’я та розвитку лідерських навичок, а також участь у жіночій спільноті. Окремо заплановані вебінари для підприємиць, які працюють із проєктами, пов’язаними з книжковою культурою, читанням і культурними просторами — зокрема книгарнями та книгарнями-кав’ярнями.

Як подати заявку

Щоб долучитися до конкурсу, потрібно заповнити заявку до 15 березня 2026 року. Детальні умови участі та конкурсне положення доступні за посиланням у повідомленні організаторів.

Проєкт «Сміливі» реалізується з 2022 року за підтримки Райффайзен Банку у партнерстві з агропромисловим холдингом «Астарта-Київ» та благодійним фондом «Повір у себе».

