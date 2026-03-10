Бензин може подорожчати до 100 грн за літр

Ціни на пальне в Україні можуть піднятися до 90 грн за літр, а можливо навіть і 100 грн. Влада водночас має інструменти, які здатні частково пом’якшити наслідки — наприклад, відтермінувати підвищення акцизу або знизити ПДВ. Проте уникнути загального подорожчання, ймовірно, не вдасться

Про це в ефірі телеканалу Апостроф заявив паливний експерт, генеральний директор та засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін.

За його словами, ключовим фактором для українського ринку залишаються світові ціни на нафту, які останнім часом суттєво зросли. Якщо котирування піднімуться до $120 за барель, то бензин в Україні може майже досягти 100 грн за літр. Наразі ж, коли нафта торгується приблизно на рівні $110 за барель, ринок уже реагує поступовим підвищенням вартості пального.

«От коли нафта стане 120, у нас буде бензин до 100. Сьогодні у нас нафта 110. Вже, ви знаєте, маркетмейкери плюс 3 грн за вихідний додали. Нічого зробити зі світовим трендом неможливо. Поки не владнається ситуація з протокою (Ормузькою), нічого не зміниться», — зазначив Льоушкін.

Окрім зростання цін, можуть виникнути й проблеми з доступністю пального. Частина європейських держав, які постачають паливо в Україну, починають обмежувати експорт, намагаючись у першу чергу забезпечити власні потреби.

Засновник групи Prime пояснив, що тривожним сигналом є тенденція, коли країни починають діяти виключно у власних інтересах. За його словами, окремі держави вже скорочують або обмежують постачання: зокрема Литва та Польща скоротили поставки приблизно на 50%, тоді як Румунія фактично припинила експорт, заявивши, що не випускатиме ресурси з країни. Якщо така тенденція продовжиться, це може створити серйозні проблеми, адже стане незрозуміло, звідки саме забезпечувати постачання, а переорієнтація логістичних потоків займає від двох тижнів до місяця.

За словами експерта, подорожчання пального вже відчутне. Найбільші учасники ринку за вихідні підняли ціни приблизно на 3 грн, а деякі мережі продовжують коригувати прайси. При цьому між зростанням світових котирувань на нафту та підвищенням цін на українських АЗС існує певна затримка, але вона не здатна довго стримувати загальний тренд.

«Уряд може відтермінувати акциз — 12 грн відмінити, зменшити ПДВ. Це також 10–12 грн дасть якийсь буфер для амортизації, від різкого зростання. Можна екологічні норми пом’якшити. Навіщо ми зараз експортуємо свою нафту, свій газоліт? Нам потрібно цього не робити. Ми можемо переробляти навіть на цих «мініках», які зараз є. Це не Євро-5 буде, але це якийсь ресурс, що буде знижувати ціну», — підкреслив фахівець.

Він також зазначив, що ситуація на паливному ринку вже має кризові ознаки. Йдеться не про дефіцит, а передусім про стрімке зростання вартості. Якщо на міжнародних ринках не відбудеться стабілізації — зокрема в районах ключових транспортних проток — ціни можуть і надалі підвищуватися. За нинішніх котирувань, вважає експерт, цілком імовірно, що бензин в Україні подолає психологічну межу у 90 грн за літр.

«Звісно, потрібно запасатися, звісно, буде дорожче. Якщо у вас там буде зайва пара каністр, повірте, нічого поганого з цього не станеться. Моя порада — запасіться. На тих котируваннях, що зараз є, можна казати, що 90 ми перейдемо. А за $100–120 за діжку нафти — 100 грн за бензин на колонці. Це якщо уряд нічого не буде робити для зменшення податків», — резюмував Льоушкін.

