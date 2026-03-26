У Дії з’явилася нова послуга для водіїв

У застосунку Дія з’явилася нова функція для водіїв — сервіс штрафів за паркування. Відтепер користувачі можуть отримувати сповіщення про порушення та оплачувати штрафи безпосередньо в застосунку, без паперових повідомлень і додаткових сервісів

Про це Дія повідомила у своєму Telegram-каналі.

Функція вже доступна в семи містах України: Львів, Житомир, Хмельницький, Дніпро, Дрогобич, Біла Церква та Вінниця. У Дії зазначають, що список міст поступово розширюватиметься, тож сервіс стане доступним для більшої кількості водіїв.

Як працює сервіс

Для користування новою функцією не потрібно проходити додаткову реєстрацію або щось налаштовувати — достатньо мати в застосунку цифрове посвідчення водія або техпаспорт.

Якщо штраф за паркування з’являється в державному реєстрі, Дія автоматично підтягує цю інформацію та надсилає сповіщення користувачу. У застосунку одразу відображаються всі ключові дані: деталі порушення, місце, сума штрафу.

Після цього штраф можна оплатити прямо в Дії — у кілька кліків, без переходу на сторонні платформи.

Що це змінює для водіїв

Запуск сервісу має зменшити кількість паперових повідомлень і спростити контроль за штрафами. Водії отримують можливість швидко дізнаватися про порушення та оперативно їх закривати, не пропускаючи строки оплати.

Фактично Дія централізує процес: від отримання інформації про штраф до його оплати — усе в одному застосунку.

Функцію запустили у співпраці з Міністерством внутрішніх справ України та державним підприємством ІНФОТЕХ.

Нагадаємо, що у Дії оновили сервіс бронювання працівників — тепер продовження відбувається автоматично без необхідності анулювати попередній статус. Раніше для цього потрібно було спочатку скасувати чинне бронювання, а потім подавати нову заяву. Тепер процес став безшовним: якщо працівник має активне бронювання, а орган, який підтвердив статус підприємства як критично важливого, не змінився — перебронювання відбувається автоматично.

