У Дії з’явилася нова послуга для водіїв

26.03.2026 13:00
Ольга Деркач

У застосунку Дія з’явилася нова функція для водіїв — сервіс штрафів за паркування. Відтепер користувачі можуть отримувати сповіщення про порушення та оплачувати штрафи безпосередньо в застосунку, без паперових повідомлень і додаткових сервісів

Фото: freepik.com

Про це Дія повідомила у своєму Telegram-каналі.

Функція вже доступна в семи містах України: Львів, Житомир, Хмельницький, Дніпро, Дрогобич, Біла Церква та Вінниця. У Дії зазначають, що список міст поступово розширюватиметься, тож сервіс стане доступним для більшої кількості водіїв.

Як працює сервіс

Для користування новою функцією не потрібно проходити додаткову реєстрацію або щось налаштовувати — достатньо мати в застосунку цифрове посвідчення водія або техпаспорт.

Якщо штраф за паркування з’являється в державному реєстрі, Дія автоматично підтягує цю інформацію та надсилає сповіщення користувачу. У застосунку одразу відображаються всі ключові дані: деталі порушення, місце, сума штрафу.

Після цього штраф можна оплатити прямо в Дії — у кілька кліків, без переходу на сторонні платформи.

Цікаве по темі: Дія додала шість категорій до міжнародного Реєстру збитків

Що це змінює для водіїв

Запуск сервісу має зменшити кількість паперових повідомлень і спростити контроль за штрафами. Водії отримують можливість швидко дізнаватися про порушення та оперативно їх закривати, не пропускаючи строки оплати.

Фактично Дія централізує процес: від отримання інформації про штраф до його оплати — усе в одному застосунку.

Функцію запустили у співпраці з Міністерством внутрішніх справ України та державним підприємством ІНФОТЕХ.

Нагадаємо, що у Дії оновили сервіс бронювання працівників — тепер продовження відбувається автоматично без необхідності анулювати попередній статус. Раніше для цього потрібно було спочатку скасувати чинне бронювання, а потім подавати нову заяву. Тепер процес став безшовним: якщо працівник має активне бронювання, а орган, який підтвердив статус підприємства як критично важливого, не змінився — перебронювання відбувається автоматично.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Uklon запускає продаж автобусних квитків у застосунку

Вулкан в Європі на межі пробудження: вчені попереджають про катастрофу

Біткоїн може впасти до $46 000 — прогноз аналітика

Новини по темі
Дія додала шість категорій до міжнародного Реєстру збитків 20.03.2026

Дія додала шість категорій до міжнародного Реєстру збитків
У Дії запустили автоматичне продовження бронювання 19.03.2026

У Дії запустили автоматичне продовження бронювання
У Дії з’явиться нова функція 16.03.2026

У Дії з’явиться нова функція
У Дії запустили нову можливість бронювання працівників 13.03.2026

У Дії запустили нову можливість бронювання працівників
У Дії з’явиться бронювання працівників, які перебувають у розшуку ТЦК 06.03.2026

У Дії з’явиться бронювання працівників, які перебувають у розшуку ТЦК
У Дії з’явилася нова військова облігація 03.03.2026

У Дії з’явилася нова військова облігація

Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у лютому 2026 — аналітика
ТОП статей 24.03.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у лютому 2026 — аналітика

 Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025
ТОП статей 13.03.2026

Оголошено переможців ювілейної фінтех-премії PaySpace Magazine Awards 2025

Останні новини
Сьогодні  18:20

Учені розповіли, як вижити під час ядерного вибуху

 Сьогодні  15:40

PlayCity анулював ліцензію оператора лотерей

 Сьогодні  14:20

У Раді підтримали законопроєкт про регулювання Telegram

 Сьогодні  13:00

У Дії з’явилася нова послуга для водіїв

 Сьогодні  11:40

УФС розпочав набір стартапів у другу когорту XFactory Ukraine

 Сьогодні  10:20

Якою буде ціна Біткоїна наприкінці 2026 — прогнози експертів

 25.03.2026  19:30

Uklon запускає продаж автобусних квитків у застосунку

 Всі новини
