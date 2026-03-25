Біткоїн може впасти до $46 000 — прогноз аналітика

Біткоїн не зміг закрити тиждень вище 200-тижневої експоненційної ковзної середньої (EMA), що підвищило ризик нового етапу зниження протягом найближчих тижнів або навіть місяців

Слабкість ціни Біткоїна відкриває сценарій падіння нижче $50 000

За даними TradingView, пара BTC/USD торгувалася на рівні $71 190, що приблизно на 6% вище за внутрішньоденний мінімум у $67 300.

Водночас Біткоїну не вдалося закрити тиждень вище 200-тижневої EMA, яка наразі проходить на рівні $68 300. Це свідчить про те, що нещодавнє відновлення до $76 000 могло виявитися «бичачою пасткою».

Також спостерігається фіксація прибутку щоразу, коли Біткоїн підходить до ключових зон накопичення. На тлі поточної ситуації на ринку багато трейдерів попереджають, що будь-яке зниження може швидко посилитися.

«BTC пробився вниз із висхідного клина на вихідних, — зазначив аналітик Джелле. — Якщо ринок консолідується тут ще день-два, ці незаповнені нижні рівні виглядають привабливими для тестування».

Йдеться про діапазон між локальним мінімумом $65 500 і нижньою межею діапазону $59 930, зафіксованою 6 лютого.

«BTC знову втратив EMA50, а глобальна ситуація виглядає більш нестабільною, ніж два тижні тому», — зазначили аналітики Stockmoney Lizards.

У поєднанні з технічною слабкістю це означає, що «ми можемо знову побачити зону нижче $60 тис.», додали вони.

Аналітик Майкл Дж. Крамер також вважає, що Біткоїн наближається до наступного етапу зниження — до середини діапазону $40 тис., зокрема до приблизно $46 600, що відповідає цільовому рівню фігури «ведмежий прапор».

Ці оцінки збігаються з прогнозами на ринках передбачень: там закладають 70% імовірності падіння Біткоїна нижче $55 000 у 2026 році, а ймовірність зниження нижче $45 000 оцінюють у 46%.

«Глибока структурна» підтримка для BTC — на рівні $47 000

Біткоїн зараз торгується поблизу 200-тижневої EMA на рівні $68 300, що також збігається з реалізованою ціною найбільшої групи холдерів (100–1 000 BTC), зазначає аналітик CryptoQuant Аксель Адлер-молодший.

«Поки ціна утримується вище $68 тис., найбільша група інвесторів залишається поблизу своєї собівартості й зберігає відносно стійку позицію, — пояснив він. — Падіння нижче цього рівня сигналізуватиме про погіршення ринкової структури та може спровокувати більш нервову реакцію великих власників».

Водночас реалізована ціна для групи власників із 10–100 BTC значно нижча — близько $46 700. За словами аналітика, це формує «глибокий структурний рівень», який стане критично важливим лише у разі повномасштабного погіршення ринкового режиму.

Джерело: Cointelegraph.