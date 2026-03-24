Біткоїн випереджає золото та акції з початку війни в Ірані

Біткоїн (BTC) зріс приблизно на 12% з моменту початку конфлікту між США та Іраном 28 лютого 2026 року й станом на 24 березня 2026 року торгується на рівні близько $71 144

Таким чином, Біткоїн перевершив як золото, так і індекс S&P 500 під час більшості великих геополітичних подій, хоча є й винятки. З початку конфлікту золото (XAUT) подешевшало на 16% і на момент написання торгується приблизно на рівні $4 420. Станом на 23 березня 2026 року індекс S&P 500 (SPX) знизився на 4% від початку конфлікту й на момент написання становить близько 6 580,99.

За даними платформи River, яка спеціалізується виключно на фінансових послугах, пов’язаних із Біткоїном, подібна динаміка спостерігається під час більшості значущих геополітичних подій. Прибутковість Біткоїна за 60 днів перевищувала показники золота та S&P 500 після ескалації між США та Іраном 3 січня 2020 року, початку пандемії COVID-19 11 березня 2020 року, повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року та банківської кризи у США 9 березня 2023 року. Схожа тенденція також спостерігалася після «Дня визволення» Дональда Трампа 2 квітня 2025 року.

Помітним винятком став період розгортання угод carry trade в єні 5 серпня 2024 року, коли золото випередило Біткоїн. Упродовж 60 днів після цієї події BTC зріс на 3%, тоді як золото додало 9%.

Біткоїн випереджає золото та S&P 500 завдяки відновленому інституційному попиту

Зростання ціни Біткоїна також підтримується новою хвилею інституційного попиту. Strategy Inc. оголосила про придбання 1 031 BTC 24 березня 2026 року, довівши загальний обсяг своїх активів до 762 099 BTC, що оцінюються приблизно у $54,23 млрд на момент написання.

Компанія також заявила про намір залучити $42 млрд капіталу для подальшого розширення програми купівлі Біткоїна, що свідчить про довгострокову впевненість у цьому активі.

Довгострокові інвестори, схоже, поділяють цю впевненість. Дані ончейн-аналізу від Checkonchain показують, що інвестори накопичують Біткоїн в очікуванні можливого тривалого зростання найближчим часом.

Поєднання інституційного накопичення, пасивності довгострокових власників і історичної стійкості Біткоїна під час геополітичних потрясінь формує позитивні передумови для BTC на тлі збереження макроекономічної невизначеності.

