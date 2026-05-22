Дані вказують на можливе ралі Біткоїна до $80 000

Поблизу позначки $80 тис. формується дисбаланс ліквідності Біткоїна (BTC): понад $4 млрд у коротких позиціях можуть бути ліквідовані, якщо ціна підніметься вище цього рівня. Сигнал посилився після того, як Біткоїн протягом двох днів утримував підтримку біля $76 100 та сформував бичачі сигнали на молодших таймфреймах

Накопичення ліквідацій шортів вище $80 тис.

Біткоїн сформував бичачу дивергенцію між ціною та індексом відносної сили (RSI): імпульс посилювався, а мінімуми біля $76 100 ставали вищими, що свідчить про прихований попит з боку покупців. 21 травня BTC також протестував рівень $78 тис. після того, як кілька разів цього тижня втримав підтримку на $76 100.

Цінова динаміка також формує перевернуту модель «голова та плечі» під низхідною трендовою лінією. Така структура часто сигналізує про ослаблення ведмежого тиску перед можливим проривом. Якщо BTC закріпиться вище $78 тис., наступною ціллю може стати зона fair-value gap (FVG) між $79 500 та $80 300 — область низької ліквідності, що утворилася після різкого попереднього розпродажу. Ціна може повернутися до цього діапазону, щоб «закрити» незаповнену зону перед подальшим рухом.

Дані CoinGlass показують, що найбільша концентрація ризику за кредитним плечем розташована саме вище поточних цін. Якщо Біткоїн зросте до $80 тис., під загрозою опиняться короткі позиції на понад $4 млрд. Для порівняння, падіння до $75 тис. може призвести до ліквідації приблизно $3 млрд у лонгах.

Це означає, що продавці в шорті наразі перебувають під більшим тиском, ніж власники бичачих позицій, якщо BTC продовжить зростання.

Активність ф’ючерсів переважає спотовий ринок

За останні 24 години активність ліквідацій BTC уже помітно зросла. За даними CoinGlass, було ліквідовано 103 963 позицій трейдерів, а загальний обсяг ліквідацій сягнув $286,08 млн. Із них майже $175 млн припало на короткі позиції. Найбільша окрема ліквідація сталася на парі BTC/USDT біржі Binance та склала $3,04 млн.

Дані CryptoQuant показують, що відкритий інтерес у ф’ючерсах на Біткоїн становив близько 116 800 BTC проти 120 000 BTC добою раніше. Зниження відкритого інтересу свідчить, що трейдери скоротили частину позицій із кредитним плечем на тлі нещодавньої волатильності. Зазвичай це вказує на більш контрольовану активність на ринку деривативів, а не на перегріту спекуляцію.

Водночас активність спотового ринку залишалася слабкою навіть під час відновлення Біткоїна до $78 тис. Сукупна дельта обсягів спотового ринку (CVD), яка відображає чистий баланс купівлі та продажу, становила -$483 млн. Для ф’ючерсного ринку цей показник був трохи позитивним — близько $34 млн, тоді як ставки фінансування залишалися підвищеними, що свідчить про короткострокову перевагу бичачих настроїв.

Розрив між слабким попитом на спотовому ринку та помірно сильною активністю у ф’ючерсах показує, що нинішнє зростання здебільшого підтримують трейдери з кредитним плечем. На цьому тлі зона ліквідності вище $80 тис. залишається ключовим рівнем для найближчого ретесту.

Джерело: Cointelegraph.