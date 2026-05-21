Google показала майбутнє ШІ-агентів — але не пояснила головного

21.05.2026 19:30
Микола Деркач

Google на конференції I/O презентувала цілу екосистему ШІ-агентів, які мають працювати за користувача: шукати інформацію, аналізувати листи, планувати подорожі, відстежувати ціни та навіть організовувати вечірки. Однак замість захоплення нові продукти викликали запитання: кому все це насправді потрібно і чи готові люди платити за подібний AI-сервіс

Компанія представила одразу кілька нових рішень. Серед них — Information Agents, оновлена версія Google Alerts з AI-функціями, що має цілодобово відстежувати важливі для користувача теми. Також Google анонсувала Spark — персонального ШІ-помічника, інтегрованого з Gmail, Google Docs та Workspace. Він здатен аналізувати листування, стежити за домашніми запасами чи допомагати з організацією подорожей і заходів.

Окремо компанія показала Android Halo — систему сповіщень для Spark, а Gemini отримав функцію Daily Brief, яка збирає персоналізоване зведення з календаря, пошти та задач користувача. Паралельно Google продемонструвала AI-функції в Chrome, де браузер може допомагати обирати автомобілі або аналізувати покупки голосом без кліків і введення тексту.

Втім, більшість новинок залишаються недоступними для широкої аудиторії. Основний акцент Google робить на передплатниках нового тарифу Gemini Ultra за $100 на місяць. Частина функцій стане доступною лише «пізніше цього року» або поки тестуватиметься серед платних користувачів у США.

Авторка колонки TechCrunch Сара Перез вважає, що Google ризикує ще більше віддалитися від звичайних користувачів. Для більшості людей штучний інтелект сьогодні асоціюється не з революційними можливостями, а з чатботами, ШІ-контентом у соцмережах та надмірною автоматизацією цифрового життя.

На думку журналістки, Google втратила шанс зробити AI-агентів масовим продуктом — подібно до того, як свого часу Gmail чи Google Search стали безкоштовними сервісами для всіх. Натомість нові інструменти залишаються складними, розпорошеними між різними брендами та переважно закритими за дорогими підписками.

«Google також не допомогла власній репутації під час презентації, показуючи дивакуваті AI-зображення між виступами спікерів. Компанія навіть продемонструвала створену ШІ анімацію з «живими» Tensor-чипами у стилі реклами Cinnamon Toast Crunch. А під час демонстрації Android-окулярів Google показала, як пристрої — які в майбутньому підтримуватимуть фотозйомку — зможуть за допомогою AI перетворювати зроблені користувачами фото на зовсім інші зображення», — пише редакторка Сара Перез.

На її думку головне питання після презентації Google I/O залишилося без чіткої відповіді: як саме всі ці AI-агенти змінять життя звичайних людей. Попри масштабні анонси, компанія так і не змогла переконливо показати, які реальні проблеми користувачів вирішують нові ШІ-інструменти.

