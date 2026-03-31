Квантові комп’ютери можуть зламати Біткоїн раніше, ніж очікувалося — Google

Команда Google заявила, що майбутні квантові комп’ютери можуть зламати криптографію, на якій базується Біткоїн та інші блокчейни, значно простіше, ніж вважалося раніше. Йдеться про алгоритми на основі еліптичних кривих, що лежать в основі захисту криптовалют

У новому дослідженні компанія переглянула оцінки необхідних ресурсів для такої атаки. З’ясувалося, що для зламу задачі ECDLP-256 — ключового елементу криптографії Біткоїна — потрібно значно менше квантових ресурсів, ніж передбачалося раніше.

Зокрема, Google описує два сценарії реалізації алгоритму Шора. В одному випадку достатньо менш ніж 1 200 логічних кубітів і близько 90 млн квантових операцій, в іншому — менш ніж 1 450 кубітів і 70 млн операцій. За оцінками компанії, такі обчислення можуть бути виконані на квантовому комп’ютері з менш ніж 500 тис. фізичних кубітів за кілька хвилин.

Це приблизно у 20 разів менше ресурсів, ніж передбачали попередні оцінки. Такий прогрес пояснюється оптимізацією квантових алгоритмів і розвитком технологій.

Водночас у Google підкреслюють: квантові комп’ютери, здатні до таких атак, поки що не існують. Однак із поступовим розвитком технологій цей сценарій стає дедалі реалістичнішим.

Що це означає для криптовалют

Сьогодні більшість блокчейнів, включно з Біткоїном, використовують криптографію на основі еліптичних кривих для підпису транзакцій і захисту коштів. У разі появи потужних квантових комп’ютерів ці механізми можуть стати вразливими.

У Google вважають, що перехід на постквантову криптографію є ключовим шляхом захисту індустрії. Такі алгоритми вже існують і розробляються з урахуванням стійкості до квантових атак.

Втім, впровадження таких рішень потребує часу. Саме тому компанія наголошує на необхідності почати підготовку вже зараз.

Серед короткострокових рекомендацій — уникати повторного використання адрес гаманців і не розкривати публічні ключі без потреби. Також розглядаються можливі підходи до управління «покинутими» криптоактивами.

Як Google розкриває вразливість

Тема публікації подібних досліджень є чутливою: надмірна відкритість може допомогти зловмисникам, тоді як повна закритість — завадити підготовці до ризиків.

У Google обрали підхід відповідального розкриття. Компанія не публікує деталі, які могли б стати інструкцією для атак, але водночас надає достатньо інформації для оцінки загроз.

Зокрема, для підтвердження своїх висновків використано zero-knowledge proof — криптографічний метод, що дозволяє перевірити коректність результатів без розкриття чутливих деталей.

Крім того, дослідники наголошують на ризиках інформаційного впливу: навіть перебільшені або непідтверджені заяви про квантові загрози можуть підірвати довіру до криптовалют.

Що далі

У Google вже визначили орієнтир для переходу на постквантову криптографію — до 2029 року. Компанія також закликає інші організації, включно з криптопроєктами, дослідницькими інститутами та регуляторами, координувати зусилля.

Мета — забезпечити довгострокову безпеку блокчейн-екосистеми та уникнути ситуації, коли технологічний прорив у квантових обчисленнях застане індустрію зненацька.

Джерело: Google.