Ethereum може втратити статус другої криптовалюти через стейблкоїни

Ethereum ризикує втратити позицію №2 на крипторинку — не тому, що наближається до Біткоїна, а через стрімке зростання ринку стейблкоїнів

Ethereum може втратити друге місце у 2026 році

За останні п’ять років Ethereum суттєво відстав від основних конкурентів у боротьбі за друге місце, насамперед від стейблкоїна USDT компанії Tether.

За цей період ринкова капіталізація ETH зросла лише приблизно на 11,75% — до близько $240 млрд.

Для порівняння, USDT, який займає третє місце серед криптовалют, показав зростання на 622,50% — його капіталізація перевищила $184 млрд. Навіть XRP та USD Coin випередили Ethereum за темпами зростання.

У результаті дедалі більше трейдерів очікують, що Ethereum втратить друге місце вже у 2026 році.

Зокрема, на платформі прогнозів Polymarket понад 59% користувачів роблять ставки на те, що Ethereum опуститься нижче у рейтингу. На початку року цей показник становив лише 17%.

Чому Ethereum відстає від Tether

Ethereum і Tether зростають за різними моделями: перший є криптоактивом, другий — прив’язаний до фіатної валюти.

Вартість Ethereum значною мірою залежить від зростання ціни ETH, але у 2026 році це стало складніше через макроекономічний тиск — зокрема тарифи США, конфлікт США та Ізраїлю проти Ірану, а також згасання очікувань щодо зниження ставок Федеральною резервною системою.

Цікаве по темі: Ключовий індикатор сигналізує про можливий прорив Біткоїна

Ця слабкість помітна і в інституційному попиті. Активи під управлінням спотових ETF на Ethereum у США скоротилися приблизно на 65% — з $31,86 млрд у жовтні минулого року до $11,76 млрд у березні, що свідчить про зниження інтересу до ETH останніми місяцями.

Натомість Tether зростає завдяки припливу капіталу в стейблкоїни — коли інвестори купують так звані «криптодолари». Це зазвичай відбувається, коли ринок шукає безпечніші, ліквідніші інструменти замість волатильних активів на кшталт ETH.

Загальна капіталізація ринку стейблкоїнів наразі становить близько $310 млрд проти приблизно $5 млрд у 2020 році, причому частка Tether — 58%.

Попит на таку «суху ліквідність» — капітал, який зберігається у доларових активах у очікуванні кращих точок входу — зазвичай зберігається під час періодів уникнення ризику.

Ethereum потребує зростання ризик-апетиту для підвищення ціни ETH, тоді як Tether виграє саме тоді, коли інвестори стають обережнішими. Це пояснює, чому зростання капіталізації ETH відстає від USDT, попри те, що Ethereum залишається ключовою інфраструктурою крипторинку.

Чи може ETH впасти ще нижче у 2026 році

З технічної точки зору Ethereum також стикається з ризиком подальшого зниження ціни у 2026 році.

Актив торгується в межах формації «ведмежий прапор», яка зазвичай сигналізує про ймовірне падіння, якщо ціна впевнено пробиває нижню лінію тренду.

У разі такого пробою ціна ETH може знизитися до приблизно $1 250 до червня.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Binance відкрила цілодобовий доступ до крипто та традиційних ринків

Кійосакі розкрив свій план на випадок масштабного краху у 2026

Якою буде ціна Біткоїна наприкінці 2026 — прогнози експертів

Джерело: Cointelegraph.