Ера традиційного Google Search добігла кінця

20.05.2026 20:30
Микола Деркач

Google фактично оголосила кінець звичного пошуку в інтернеті. На конференції Google I/O компанія представила найбільше оновлення Search за останні 25 років — замість класичних «10 синіх посилань» користувачі отримають інтерактивний ШІ-інтерфейс, агентів для збору інформації та навіть можливість створювати власні міні-застосунки прямо в пошуку

Новий Google Search працюватиме значно ближче до ChatGPT, ніж до традиційного пошуковика. Замість коротких запитів користувачі зможуть ставити довгі та розмовні питання, а система автоматично формуватиме персоналізовані відповіді, інтерактивні блоки та візуалізації.

У компанії заявили, що новий пошуковий рядок стане «інтелектуальною точкою входу до інтернету». Він зможе не лише знаходити інформацію, а й допомагати формувати складні запити завдяки ШІ-підказкам.

Одним із ключових нововведень стануть так звані «інформаційні агенти». Вони працюватимуть у фоновому режимі 24/7 та самостійно відстежуватимуть зміни в мережі за заданими параметрами. Наприклад, користувач зможе доручити агенту стежити за ситуацією на ринку, цінами, новинами певної галузі чи фінансовими показниками.

За словами керівниці Google Search Ліз Рід, система не просто знаходить зміни, а аналізує їх і надсилатиме готові зведення з поясненнями та посиланнями на джерела.

Фактично Google хоче, аби інтернет дедалі частіше «переглядали» не люди, а ШІ-агенти. Користувачам залишиться лише отримувати готові результати та ухвалювати рішення.

Ще одна велика зміна — поява generative UI. Search зможе створювати інтерактивні сторінки та віджети в реальному часі під конкретний запит користувача. Наприклад, запит про чорні діри може перетворитися на інтерактивну анімацію з можливістю ставити додаткові питання.

Також Google дозволить створювати власні міні-застосунки без програмування. Користувачі зможуть описати задачу звичайною мовою, а Search автоматично згенерує персоналізований сервіс. Серед прикладів — застосунок для планування харчування на основі календаря або фітнес-помічник під конкретні цілі.

Усі ці функції працюватимуть на базі Gemini Flash 3.5 та платформи Google Antigravity, яку компанія використовує для агентних ШІ-систем.

Новий пошук почне з’являтися вже цього тижня, а більшість функцій стануть доступними влітку. Частина інструментів спочатку буде доступна передплатникам Google AI Pro та Ultra, однак у компанії заявили, що згодом багато ШІ-функцій стануть безкоштовними.

Аналітики вже попереджають: нова модель Search може ще сильніше вдарити по медіа та сайтах, які залежать від трафіку з Google. Через AI Overviews видавці вже втратили значну частину переходів, а тепер користувачі можуть узагалі перестати відкривати сайти вручну.

За матеріалами techcrunch.com.

