4 ознаки того, що Біткоїн повернувся до бичачого імпульсу

Після нещодавньої корекції Біткоїна на 2,5% від локального максимуму у $82 800 ринок знову демонструє ознаки впевненого відновлення. Аналітики та ончейн-дослідники вважають, що BTC повертається до повноцінного бичачого імпульсу, а низка метрик вказує на посилення попиту та активності в мережі

Імпульс BTC залишається сильним

У компанії Swissblock заявили, що попри короткострокову корекцію структура ринку залишається позитивною для биків. За словами аналітиків, останнє ралі фактично «перезапустило» ціновий імпульс Біткоїна та повернуло актив у фазу повного розширення.

Зараз BTC консолідується поблизу важливих технічних рівнів. Область близько $80 000 виступає підтримкою, тоді як район $85 000 поки що стримує подальше зростання.

У Swissblock наголосили, що поки імпульс утримується вище так званої перехідної зони, контроль над ринком залишається за покупцями.

Схожої думки дотримується й аналітик The Great Mattsby. Він звернув увагу на те, що ключовий індикатор Bull Market Support Band знову перетворився на підтримку, а 21-тижнева експоненціальна ковзна середня повернулася вище 20-тижневої простої ковзної середньої.

На думку аналітика, це свідчить про офіційне повернення бичачого тренду.

Стейблкоїни повертаються на ринок

Ще одним важливим сигналом стало відновлення показника Stablecoin Supply Ratio (SSR), який відображає співвідношення між пропозицією Біткоїна та стейблкоїнів.

Раніше SSR опускався нижче позначки 10 — саме ця зона історично збігалася з ринковими мінімумами у 2021, 2022 та 2023 роках. Після кожного такого падіння Біткоїн переходив до нового етапу зростання.

Аналітики вважають, що нинішнє відновлення SSR свідчить про повернення ліквідності стейблкоїнів на криптобіржі, а це може означати підготовку ринку до нового бичачого циклу.

Схожий сигнал демонструє й 90-денний осцилятор Stablecoin Supply Ratio на Binance. Показник повернувся у позитивну зону та досяг максимумів за останні 12 місяців.

Аналітик CryptoQuant Zizcrypto зазначив, що попит на купівлю криптовалют за стейблкоїни стає дедалі активнішим саме під час поточного відскоку ринку.

Мережа Біткоїна демонструє рекордну активність

Одним із найсильніших аргументів на користь продовження зростання стала різка активізація мережі Біткоїна.

Кількість щоденних транзакцій у травні зросла на 116% та перевищила 831 тис. Це найвищий показник із вересня 2024 року — ще до того, як ринок вперше побачив BTC вище $100 000 на тлі ажіотажу навколо президентських виборів у США.

Аналітик CW8900 заявив, що активність мережі зараз навіть вища, ніж у період історичних максимумів Біткоїна.

Крім того, кількість активних адрес за тиждень збільшилася на 7,1%, а обсяг комісій у мережі зріс на 37%.

У Glassnode пояснили, що така динаміка зазвичай свідчить про зростання інтересу до ринку та посилення впевненості інвесторів.

На ринок повертається «реальний попит»

Ще одним позитивним фактором аналітики називають зростання так званого «реального попиту» на BTC.

За даними CryptoQuant, 90-денна кумулятивна дельта обсягу спотових тейкерів (CVD) на початку травня перейшла у позитивну зону після прориву BTC вище $78 000.

Аналітики вважають, що це свідчить про активні покупки з боку великих гравців — китів та інституційних інвесторів, які купують Біткоїн для довгострокового утримання, а не короткострокових спекуляцій.

Додаткові дані Glassnode також показують прискорення спотового попиту: за тиждень показник spot CVD зріс на 47% — до $62 млн.

На думку аналітиків, агресивні покупки на спотовому ринку можуть свідчити про готовність інвесторів і надалі піднімати ринкову ціну BTC.

Джерело: Cointelegraph.