Berkshire Hathaway інвестував $10 млрд у Google

02.06.2026 16:10
Микола Деркач

Холдинг Berkshire Hathaway, який донедавна очолював Воррен Баффетт, домовився про придбання акцій Alphabet — материнської компанії Google — на суму $10 млрд. Угода стала частиною масштабного плану Alphabet із залучення $80 млрд для розширення інфраструктури штучного інтелекту (AI)

Угода передбачає приватне розміщення нових акцій Alphabet для Berkshire Hathaway. Після її завершення холдинг збільшить свою частку в материнській компанії Google, продовжуючи нарощувати інвестиції в один із ключових технологічних бізнесів світу.

За даними Finbold, ще наприкінці 2025 року Berkshire володіла 17,8 млн акцій Alphabet вартістю близько $5,6 млрд. Уже до кінця першого кварталу 2026 року пакет зріс майже до 58 млн акцій із ринковою вартістю близько $17 млрд.

Нове вкладення може збільшити інвестиції Berkshire Hathaway в Alphabet до понад $30 млрд. У такому разі Google стане однією з найбільших інвестицій холдингу та зміцнить свої позиції серед ключових активів у портфелі компанії.

Залучені кошти Alphabet планує спрямувати насамперед на розвиток AI-інфраструктури, включаючи будівництво дата-центрів і збільшення обчислювальних потужностей для своїх сервісів. Компанія прогнозує капітальні витрати на рівні $180-190 млрд у 2026 році, що стане одним із найбільших інвестиційних циклів в історії технологічної галузі.

Угода також стала одним із перших великих рішень нового генерального директора Berkshire Hathaway Грега Абеля після того, як Воррен Баффетт залишив посаду CEO. Аналітики вважають, що це може свідчити про більш активний підхід до інвестицій та більшу готовність компанії робити ставки на перспективні технологічні напрямки.

Попри дискусії щодо можливого перегріву ринку AI, інвестиція Berkshire демонструє довіру одного з найбільших інвесторів світу до довгострокового потенціалу штучного інтелекту та ролі Google у цій галузі.

За матеріалами finbold.com.

