Bitcoin Pizza Day 2026 втратив більш ніж $300 млн

Цьогоріч Bitcoin Pizza Day приніс втрату у $328 млн. 10 000 BTC, за які у 2010 році купили дві піци Papa John’s, зараз коштують $777,87 млн — проти $1,106 млрд на 15-ту річницю у 2025 році

Падіння на 29,7% у річному вимірі стало найглибшим для «піца-стеку» за всю історію Bitcoin Pizza Day з 2015 року, коли криптовалюта обвалилася на 54% під час ведмежого ринку.

Від мільярдного стека до $777 млн

Минулорічна річниця припала на активне бичаче ралі. 22 травня 2025 року Біткоїн торгувався на рівні $110 568, встановлюючи на той момент нові історичні максимуми. Початковий стек програміста Ласло Ханьєца у 10 000 BTC мав умовну вартість $1,106 млрд, згідно з даними CoinGecko.

Біткоїн продовжив зростання влітку та восени. 6 жовтня 2025 року криптовалюта досягла нового історичного максимуму на рівні $126 000 на тлі сильного інституційного попиту та стриманої активності роздрібних інвесторів.

Однак це ралі завершилося вже через чотири дні. 10 жовтня президент CIF Дональд Трамп оголосив про 100% мита на китайський імпорт, що спровокувало майже $200 млрд втрат на крипторинку. Після цієї заяви Біткоїн впав із $122 000 до $107 000.

Шлях Біткоїна від історичного максимуму до найгіршого старту року

До кінця 2025 року Біткоїн так і не зміг повернутися до жовтневого піку. На початку 2026 року ралі, яке забезпечило рекордну оцінку Pizza Day 2025, фактично завершилося.

Цікаве по темі: Дані вказують на можливе ралі Біткоїна до $80 000

Перший квартал 2026 року став найгіршим стартом року для Біткоїна з 2018-го. За цей період актив подешевшав на 22,2%, а спотові Біткоїн-ETF зафіксували чистий відтік у $496,5 млн на тлі напруженості навколо Ірану.

Другий квартал приніс часткове відновлення. За цей період Біткоїн зріс приблизно на 14%. Водночас криптовалюта все ще залишається в мінусі з початку року.

На Bitcoin Pizza Day 2026 Біткоїн торгувався поблизу $77 787. Це на 29,7% нижче за торішню ціну у $110 568 та на 38% менше за жовтневий рекорд у $126 000.

Загалом за 16 річниць ціна Біткоїна знижувалася шість разів. У 2026 році зафіксоване найбільше абсолютне падіння у доларовому вираженні за цей період.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Goldman Sachs продає Solana та XRP — погані новини для інвесторів

Скільки Біткоїнів у SpaceX: у компанії назвали точне число

Трейдер заробив майже $1 млн на одній ставці

Джерело: Finance.Yahoo.