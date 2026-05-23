Найкращі дні для купівлі Біткоїна — CoinGecko

Нове дослідження CoinGecko показало, що купівля Біткоїна у дні державних свят у США історично приносила значно вищу короткострокову прибутковість, ніж у звичайні торгові дні

Аналітики вивчили майбутню дохідність Біткоїна у різні календарні дні в період з 1 травня 2013 року до 8 травня 2026 року, зосередившись на одноденному прирості після покупки.

Найсильніші одноденні ралі BTC

Згідно з даними, у святкові дні середня дохідність Біткоїна наступного дня становила 0,77% проти лише 0,19% у несвяткові дні. CoinGecko зафіксувала, що свята перевершували звичайні дні у 11 з 14 календарних років, які охопило дослідження.

Серед буднів найкращий середній результат показали понеділки та середи — по 0,38% прибутку наступного дня. Четвер став єдиним днем із негативною середньою дохідністю — мінус 0,09%.

У звіті зазначено, що найуспішнішим святом для купівлі Біткоїна став Новий рік. Середня дохідність наступного дня сягнула 2,01% за 13 спостережень, а показник успішності становив 84,6% — тобто у 11 з 13 років Біткоїн зростав наступного дня після свята.

День Колумба показав такий самий рівень успішності — 84,6% — та середню дохідність 1,70%. Різдво забезпечило середній приріст у 1,46% із показником успішності 53,8%.

У CoinGecko припустили, що ефект Нового року може бути пов’язаний із так званим «січневим імпульсом», який часто спостерігається на традиційних фінансових ринках, коли інвестори заводять новий капітал на початку року.

Також у дослідженні зазначили, що Біткоїн може отримувати вигоду від завершення грудневих податкових розпродажів та переходу інвесторів до нових позицій у січні.

Аналітики наголосили, що ціна Біткоїна 1 січня коливалася від $313 у 2015 році до $93 507 у 2025 році, однак закономірність зростання наступного дня залишалася відносно стабільною протягом усього періоду.

Втім, не всі свята демонстрували позитивні результати. Найгіршим днем став День Мартіна Лютера Кінга-молодшого — середня дохідність наступного дня була негативною та становила мінус 0,84%. Значною мірою на це вплинуло падіння Біткоїна на 18,65% після 15 січня 2018 року на початковому етапі криптовалютного ведмежого ринку.

День незалежності США також показав негативний середній результат — мінус 0,26%.

День ветеранів продемонстрував середній приріст 1,75%, однак CoinGecko попередила, що цей показник спотворили кілька аномально сильних ралі, тоді як загальний показник успішності свята залишався нижчим за 50%.

Дослідження також виявило майже повну відсутність різниці між динамікою Біткоїна у будні та вихідні. Середня одноденна дохідність після купівлі становила 0,21% у будні та 0,22% у вихідні. У CoinGecko назвали цю різницю статистично незначною через цілодобову модель торгівлі Біткоїном.

У довгостроковій перспективі день купівлі майже не впливав на результат. За річного горизонту утримання середня дохідність для всіх днів тижня залишалася у вузькому діапазоні 2,4 відсоткового пункта.

У CoinGecko додали, що купівля у святкові дні також демонструвала дещо вищу річну дохідність, однак цей ефект, імовірно, більше відображає загальні ринкові цикли, а не стабільну «святкову» тенденцію.

Джерело: CryptoPotato.