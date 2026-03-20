Дія додала шість категорій до міжнародного Реєстру збитків

Юридичні особи та державні органи отримають можливість подавати заяви про завдані збитки через Дію в межах бета-тестування нового сервісу. Йдеться про фіксацію шкоди, завданої внаслідок агресії росії, на міжнародному рівні для подальшого формування механізму компенсацій
Про це повідомила Дія у своєму Telegram.
Послуга дозволить системно збирати докази руйнувань і втрат. Кожна подана заява фіксується як офіційний доказ, що може бути використаний у міжнародних процесах. Це також створює основу для майбутніх виплат та притягнення росії до відповідальності за завдані збитки.
У межах бета-тесту додано шість категорій заяв, які охоплюють різні типи пошкодженого або знищеного майна.
Зокрема, йдеться про:
- B1.3 та C1.3 — пошкодження або знищення житлового нерухомого майна та житлових приміщень
- B1.4 та C1.4 — пошкодження або знищення житлової нерухомості в місцях загального користування
- B1.5 — пошкодження або знищення громадських будівель і споруд
- C1.5 — пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна, не пов’язаного зі збитками для бізнесу
Бета-тестування покликане відпрацювати процес подання заяв і підготувати систему до масштабного запуску. Долучитися до нього можуть юридичні особи та державні органи, якщо їхнє пошкоджене майно розташоване на території України.
Формування такого реєстру є ключовим елементом у створенні міжнародного компенсаційного механізму. Зібрані дані дозволять не лише задокументувати факти руйнувань, а й забезпечити юридичну базу для подальших рішень щодо відшкодування.
Реалізацію сервісу забезпечують Міністерство цифрової трансформації України та Міністерство юстиції України. Розвиток відбувається в межах проєкту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT), який виконує Фонд Євразія за фінансування UK Dev. Також до ініціативи долучена швейцарсько-українська програма EGAP, що реалізується Фондом Східна Європа.
Запуск бета-тесту — ще один крок до створення прозорої системи обліку збитків і подальшого відновлення справедливості.
