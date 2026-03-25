Податок на надприбутки банків можуть продовжити на 2027 рік

25.03.2026 12:30
Ольга Деркач

Верховна Рада України розглядає можливість подовження дії підвищеної ставки податку на прибуток для банків ще на один рік — до 2027-го. Остаточне рішення можуть ухвалити вже до липня 2026 року, при цьому врахують позицію комерційного банківського сектору

Податок на надприбутки банків можуть продовжити на 2027 рік

Про це повідомив голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев у коментарі для LIGA.net, пише Fintech Insider.

Причиною для такого кроку стали безпрецедентно високі прибутки банків. За підсумками 2025 року сектор продемонстрував рекордні фінансові показники за всю історію. Як зазначив Гетманцев, побоювання щодо можливих негативних наслідків підвищеного оподаткування не підтвердилися, натомість державний бюджет отримав додаткові значні надходження.

Депутат пояснює нинішню ситуацію впливом воєнної економіки. Великі обсяги міжнародної фінансової допомоги формують надлишкову ліквідність у банківській системі. У результаті Національний банк змушений вилучати зайву гривню з обігу, щоб стримувати інфляційний тиск та підтримувати стабільність валютного курсу.

Нова пошта хоче купити банк — Forbes

Разом із тим у парламенті розраховують на зміну поведінки банків. Влада очікує, що фінансові установи активніше спрямовуватимуть ресурси на кредитування реального сектору економіки.

«Якщо комерційні банки переключаться на основну свою діяльність – кредитування економіки, тоді будемо оподатковувати їх за звичайною системою», — підкреслив Гетманцев.

Нагадаємо, що у грудні 2025 року парламент проголосував за законопроєкт #14097 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток у 2026 році. Ключове положення — підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50% на 2026 рік.

Раніше ми писали, що Національний банк України (НБУ) готується змінити підхід до роботи системи BankID: із 24 червня 2026 року регулятор планує зробити її послуги платними. Раніше, після початку повномасштабної війни, учасники користувалися системою безкоштовно.

