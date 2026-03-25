Rozetka запустила ШI-асистента

25.03.2026 10:10
Ольга Деркач

Маркетплейс Rozetka представив власного асистента на базі штучного інтелекту — Rozetka AI. Новий інструмент здатен за запитом користувача оперативно підбирати товари, орієнтуючись на їхні характеристики та відгуки, і робить це за лічені секунди

Фото: rozetka.com.ua

Асистент створений із використанням сучасних великих мовних моделей. Він має повний доступ до даних інтернет-магазину — включно з асортиментом, цінами та відгуками — обробляє їх у режимі реального часу та формує відповіді у зрозумілому природному форматі.

Наразі Rozetka AI вже відкритий для користувачів і продовжує вдосконалюватися, зокрема з урахуванням зворотного зв’язку. Рішення інтегроване як у вебверсію платформи, так і в мобільні застосунки Rozetka.

Для взаємодії з асистентом достатньо відкрити чат і сформулювати запит у довільній формі. Система аналізує всю доступну інформацію на платформі, після чого генерує відповідь. За потреби користувач може продовжити діалог і ставити додаткові уточнюючі запитання.

Rozetka AI не є альтернативою традиційному пошуку, а працює як його доповнення. За словами співвласника групи Rozetka-Evo Владислава Чечоткіна, клієнтам більше не потрібно витрачати час на використання фільтрів чи самостійне порівняння товарів — достатньо описати свій запит.

Українські компанії дедалі активніше інтегрують рішення на базі штучного інтелекту у власні бізнес-процеси. Зокрема, у Makeup працює ШІ-консультантка Sofi, яка аналізує інформацію про складники та товари й формує персоналізовані рекомендації.

У мережі Епіцентр функціонує віртуальний асистент на основі ШІ, що об’єднує понад 50 сервісів самообслуговування. Станом на листопад 2025 року він обробляв понад 30% звернень без залучення операторів, а до 2026 року команда планувала збільшити цей показник до 70%.

Водночас серед онлайн-ритейлерів найбільший обсяг трафіку з ChatGPT отримують маркетплейси та великі інтернет-магазини, зокрема Rozetka, Comfy і Shafa. Проте загальна частка переходів із ШІ у структурі відвідуваності сайтів поки що залишається незначною, свідчать результати дослідження Webpromo.

Джерело: Forbes.

