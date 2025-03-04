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RozetkaPay отримала ліцензію НБУ

04.03.2025 18:30
Ольга Деркач
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Фінтех-компанія RozetkaPay, що є частиною групи Rozetka-EVO, отримала ліцензію від Національного банку України (НБУ), яка надає право відкривати рахунки як для фізичних осіб, так і для бізнесу

RozetkaPay отримала ліцензію НБУ

RozetkaPay отримала ліцензію НБУ Фото: freepik.com

Це значно розширює функціональні можливості сервісу, інтегрованого в екосистему Rozetka, повідомила компанія у своєму пресрелізі, пише Forbes.

На початковому етапі доступ до відкриття рахунків отримають користувачі послуги «Оплатити частинами від Rozetka».

Завдяки цьому вони зможуть швидше та зручніше здійснювати платежі, брати участь у програмі лояльності RozetkaPay, переказувати кошти через P2P-транзакції та користуватися іншими фінансовими інструментами.

Надалі сервіс стане доступним і для підприємців, які реалізують товари на маркетплейсах Rozetka-EVO. Це дасть їм змогу отримувати виплати без затримок та ефективніше розпоряджатися фінансами для закупівель чи розвитку бізнесу.

«Ми будуємо екосистему сервісів, яка об’єднує маркетплейс, онлайн- та офлайн-платежі, кредити, платіжні рахунки та програми лояльності», — каже CEO платіжного сервісу RozetkaPay Олександр Лапко.

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RozetkaPay — фінансовий сервіс, інтегрований в екосистему Rozetka, що забезпечує проведення онлайн- та офлайн-платежів. Він є частиною групи Rozetka-EVO, до складу якої входять найбільший український онлайн-ритейлер Rozetka та популярні маркетплейси, серед яких Prom.ua, Bigl.ua, Crafta.ua.

Отримавши дозвіл від Національного банку України, RozetkaPay офіційно виходить на фінансовий ринок e-commerce, створюючи альтернативу класичним банківським інструментам. Подібний підхід уже застосовують світові технологічні гіганти, зокрема Amazon із сервісом Amazon Pay та Apple, яка запровадила Apple Card.

Нагадаємо, що Rozetka запустила власний сервіс оплати частинами. Магазин надає можливість придбати товари в оплату частинами без необхідності мати картку чи встановлений ліміт у банку. Оформлення розстрочки здійснюється онлайн за підтримки банків-партнерів, без першого внеску — перший платіж через місяць.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніROZETKAНБУ
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