Скільки ФОПів відкрили українки за останні 5 років — дослідження YouControl

За останні п’ять років кількість ФОПів в Україні зросла на 17,1%, а жінок-підприємиць — на 22,5%, що свідчить про поступову трансформацію бізнес-середовища

Про це йдеться в матеріалі YC.Market. Аналітики дослідили динаміку реєстрацій фізичних осіб-підприємців (ФОПів) в Україні за останні п’ять років, зосередивши увагу на ролі жіночого сегмента.

Загальні тенденції за пʼятиріччя

Протягом 2020-2024 років включно кількість фізичних осіб-підприємців в Україні демонструвала зростання, попри складні економічні та зовнішні обставини, зокрема повномасштабне вторгнення росії у 2022 році. Станом на 31 грудня 2024 року в Україні було 2,3 млн ФОПів, з яких 1,1 млн припадає на жінок (48,1%). Для порівняння, у 2020 році загальна кількість ФОПів становила 1,9 млн, з яких на жінок припадало 0,9 млн (46,1%). Таким чином, за п’ять років загальна кількість ФОПів збільшилася на 330 тис. або 17,1%, а кількість жінок-підприємиць — на 200 тис. або 22,5%.

Регіональні особливості: лідери та контрасти

Згідно з кількісними даними, станом на 31 грудня 2024 року лідерами за кількістю жінок в підприємництві є великі економічні центри:

м. Київ — 131,5 тис.

Дніпропетровська область — 83,5 тис.

Львівська область — 73,1 тис.

Харківська область — 71,3 тис.

Одеська область — 71,4 тис.

За часткою жінок серед ФОПів лідирує Хмельницька область — 53%, далі йдуть Волинська (50,6%) та Кіровоградська (50,5%). Навіть якщо в містах з високою абсолютною кількістю (наприклад, м. Київ – 46%) жіночий сегмент не домінує, дані свідчать про успішну інтеграцію жінок у бізнес-середовище на регіональному рівні.

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Секторальна специфіка

Аудит та бухгалтерський облік демонструють найвищий показник: 85,7% жінок (13,5 тис. із 15,7 тис. ФОПів) — підкреслює рівень жіночої експертизи у сфері, що вимагає точності та аналітичних навичок.

Освітні установи посідають друге місце з 76,5% жінок (27 тис. із 35,4 тис.), що відображає активну участь жінок у наданні освітніх послуг, включаючи приватні школи, курси та репетиторство.

Інші послуги лідирують за абсолютними показниками — 66,7% жінок (160,7 тис. із 240,9 тис.). Цей сектор охоплює найширший спектр діяльності — від консалтингу до побутових послуг.

Туризм та медичні заклади також показують високу активність жінок: 64,7% (11,9 тис. із 18,4 тис.) та 63,7% (26,4 тис. із 41,4 тис.) відповідно.

Легка промисловість та роздрібна торгівля демонструють стабільне зростання жіночого підприємництва: 61,1% (15,5 тис. із 25,3 тис.) та 60,5% (426,5 тис. із 705,1 тис.).

Фармацевтична промисловість, громадське харчування та мистецькі організації завершують список із частками 58,4%, 56,6% та 56,3% відповідно — показники ілюструють активну участь жінок у креативних, технологічних та соціально орієнтованих галузях.

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Особливості 2024 року

Попри виклики ринкової кон’юнктури, жінки продовжують активно відкривати власний бізнес — за даними YC.Market, станом на 31 грудня 2024 року число ФОПів сягнуло 2,3 млн, з них кількість жінок зросла до 1,1 млн (48,1%), що є найвищим абсолютним показником за весь аналізований п’ятирічний період.

Ця тенденція проявляється не лише у збільшенні абсолютних цифр, але й у зростанні частки жінок серед нових реєстрацій: у 2024 році вони становили 61,0% (175,1 тис. із 287 тис. нових ФОПів), порівняно з 50,4% у 2021 році (149,5 тис. із 296,4 тис.)

Висновки

Підсумовуючи результати дослідження, можна зробити наступні висновки:

За період останніх пʼяти років спостерігається стабільне зростання як загальної кількості ФОП, так і чисельності жінок-підприємиць, що свідчить про поступову трансформацію гендерної структури бізнес-середовища.

Регіональний аналіз показав, що окремі області, зокрема Хмельницька, Волинська та Кіровоградська, демонструють високий відсоток жінок серед ФОП, тоді як у містах з великою абсолютною кількістю (як-от м. Київ) цей показник є нижчим.

2024 рік став періодом найвищого приросту кількості підприємиць, що свідчить про позитивну динаміку розвитку жіночого сегмента бізнесу в Україні.

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