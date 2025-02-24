Які компанії сплатили найбільше податків у січні 2025

У січні 2025 року найбільші податкові надходження забезпечили підприємства оптово-роздрібної торгівлі та переробної промисловості

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що за січень 2025 року найбільша частка у сплаті податків, зборів та платежів до Зведеного бюджету України припадає на суб’єктів господарювання у таких галузях економіки:

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 20,6% від загального обсягу.

Переробна промисловість – 16%.

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – 12,9%.

Інформація та телекомунікації – 5,4%.

Зростання податкових надходжень

Порівняно з аналогічним періодом минулого року у січні 2025 року зафіксовано значне зростання сплати податків у таких галузях:

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – збільшення на 32,6 %, або +6,9 млрд гривень.

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування – на 57,8 %, або +6,4 млрд гривень.

Переробна промисловість – на 31,4 %, або +5,2 млрд гривень.

Професійна, наукова та технічна діяльність – на 54,6 %, або +2,3 млрд гривень.

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Також голова комітету Верховної Ради України з фінансових питань Данило Гетманцев зазначив, що гральний бізнес б’є рекорди надходжень до бюджету! Фіскалізація та детінізації грального бізнесу демонструє стійкий позитивний ефект.

«У січні 2025 року до бюджету надійшло 735,63 млн грн податкових платежів від суб’єктів грального бізнесу, що на 74,2% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, та у 134 рази перевищує рівень січня 2021 року (5,5 млн грн)», — написав нардеп.

За його словами, ринок грального бізнесу поступово перетворюється на прозорий та регульований сектор економіки. Посилений контроль за платниками ігорного бізнесу сприяє детенізації галузі та наповненню бюджету.

Раніше ми писали, хто з резидентів Дія.City сплатив найбільше податків. За минулий рік резиденти сплатили понад 18 млрд грн податків. Вигідні податкові умови Diia.Cіtу створюють баланс між потребами держави та бізнесу. Країна отримує податкові надходження, а компанії — низку преференцій для розвитку, зокрема й податкових

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