Які мережі АЗС сплатили найбільше податків у 2024 — Гетманцев

Голова комітету Верховної Ради України з фінансових питань Данило Гетманцев розповів, хто з представників паливної індустрії сплатив набільше податків у 2024 році

Списки сумлінних платників податків в Україні Гетманцев публікує у своєму Telegram.

Як наголосив нардеп, паливна індустрія має вирішальне значення для стабільності економіки та розвитку транспортної і енергетичної інфраструктури країни.

«Водночас, паливники різні. І хоча завдяки роботі ДПС ситуація в галузі у 2023-2024 роках істотно покращилася, на ринку продовжують працювати аутсайдери, які активізували свої схеми з ухилення в цьому році, — пише Гетманцев. — Все бачимо, за всім слідкуємо. А сьогодні — про їх конкурентів, тих, хто є лідерами галузі зі сплати податків».

До списку лідерів за 2024 рік увійшли:

ОККО;

SOCAR;

WOG;

Amic;

Альянс Ойл Україна.

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Серед виробників продуктів нафтоперероблення і добуванні сирої нафти:

Укрнафта;

Укртатнафта.

За словами Гетманцева, своєчасна сплата податків підприємствами цієї галузі дозволяє забезпечити стабільність бюджету і фінансувати важливі проекти, що сприяють розвитку економіки та енергетичної безпеки.

«Дякуємо підприємствам паливної галузі за їх відповідальний підхід до бізнесу та внесок у зміцнення економічної стабільності України», — додав нардеп.

Нагадаємо, що Міністерство економіки України опублікувало список автомобілів, власники яких мають заплатити транспортний податок у 2025 році. Щороку відомство публікує список транспортних засобів, які підпадають під «податок на розкіш». Податок доведеться заплатити за авто не старше 5 років, залежно від марки та моделі.

Раніше ми писали, хто з резидентів Дія.City сплатив найбільше податків. За минулий рік резиденти сплатили понад 18 млрд грн податків. Вигідні податкові умови Diia.Cіtу створюють баланс між потребами держави та бізнесу. Країна отримує податкові надходження, а компанії — низку преференцій для розвитку, зокрема й податкових

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