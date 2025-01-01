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Скільки грошей отримає бюджет з підвищених податків для ФОПів — Рада

01.01.2025 9:40
Дарія Шуть
Читати росiйською

Податкова служба України перевиконала цьогорічний план на 9,5%, зібравши 1,4 трлн грн податків замість запланованих 1,1 трлн грн

Скільки грошей отримає бюджет з підвищених податків для ФОПів — Рада

Фото: freepik.com

Про це заявив член комітету з фінансової політики, народний депутат Олександр Леонов. За його словами, сьогодні в Україні тільки 22 трлн грн — це видатки на оборону, також є дефіцит у розмірі 38,5 млрд грн.

Загалом у держави є плани до кінця року залучити до бюджету майже 8 млрд грн, а у 2025 році — майже 141 млрд грн завдяки підняттю податку для фізичних осіб-підприємців (ФОП).

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«На сьогодні ми маємо наповнення бюджету на 14 трильйонів гривень завдяки роботі податкової служби й завдяки нашим відповідальним підприємцям, які сплачують податки», — сказав Леонов.

Якщо говорити загалом, то податкова служба перевиконала річний план на 9,5%, що дуже важливо під час війни, зазначив нардеп.

Нагадаємо, парламент прийняв законопроєкт №9319, що вносить зміни до Податкового кодексу. Серед головних нововведень є відтермінування підвищення податків для ФОПів та бізнесу на єдиному податку — для них зміни набудуть чинності з 1 січня 2025 року. А нещодавно документ підписав президент Володимир Зеленський.

Раніше Зеленський підписав закон про історичне підвищення податків в Україні, і в першу чергу це вплине на звичайне населення. Зміни почали діяти вже з 1 грудня.

З грудня 2024-го всі легальні доходи українців зменшаться, оскільки військовий збір зросте з 1,5% до 5%. Це стосується зарплат, банківських депозитів та інших офіційних джерел доходів.

Крім того, голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Данило Гетманцев спрогнозував, що наступне післявоєнне скликання парламенту ухвалить прогресивну шкалу оподаткування доходів фізичних осіб (ПДФО).

Він зазначив, що частина шкали буде вищою за 18%, а частина — нижчою. На його думку, це абсолютно правильне рішення, до якого Україна вже готова.

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За матеріалами Новини.Live

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесПодаткова
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