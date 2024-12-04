Рада відтермінувала підвищення податків для ФОПів

Верховна Рада ухвалила законопроєкт щодо вдосконалення оподаткування резидентів Дія.City та їхніх спеціалістів. Також документ містить правки щодо терміну запровадження нових податків для фізичних осіб-підприємців (ФОП)

Так, парламент прийняв законопроєкт №9319, що вносить зміни до Податкового кодексу. Серед головних нововведень є відтермінування підвищення податків для ФОПів та бізнесу на єдиному податку — для них зміни набудуть чинності з 1 січня 2025 року.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Данило Гетманцев у Telegram.

Також для резидентів Дія.City зі статусом стартапів скасували норму про незастосування пільгової ставки ПДФО в розмірі 5% та мінімального ЄСВ до доходів спеціалістів Дія.City, якщо кількість таких осіб у резидента становить менш як 9 осіб.

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Водночас передбачається запобіжник проти зловживань – якщо стартап не виконав критерії до завершення другого року перебування у статусі резидента Дія.City, то треба буде доплатити ПДФО та ЄСВ.

Крім того, ухвалений у другому читанні проєкт закону передбачає й низку інших змін, зокрема:

звільнення від оподаткування податку на виведений капітал (ПнВК) благодійної допомоги, наданої резидентами Дія.City на користь ЗСУ;

скасування актів наданих послуг для гіг-спеціалістів;

посилення «антикритеріїв» резидентства Дія.City на період дії воєнного стану та післявоєнний період;

усунення редакційних неточностей закону «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про історичне підвищення податків в Україні, і в першу чергу це вплине на звичайне населення. Зміни почали діяти вже з 1 грудня.

З цього місяця всі легальні доходи українців зменшаться, оскільки військовий збір зросте з 1,5% до 5%. Це стосується зарплат, банківських депозитів та інших офіційних джерел доходів.

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