Податки для ФОП підвищать вже з нового року — Железняк

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики пропонує перенести впровадження оподаткування для фізичних осіб — підприємців (ФОП) з 01 жовтня на 01 січня 2025

Про це повідомив Ярослав Железняк, заступник голови парламентської комісії з питань фінансів, у своєму Telegram.

«Зараз на комітеті перенесли для ФОПів впровадження оподаткування з 01 жовтня на 01 січня 2025. Тобто повністю відстояли щоб прибрати з закону «заднє число»…ну окрім банків, — пише Железняк. — Це ж саме те, що я одразу говорив і виступав. Треба було два місяці для усвідомлення. Дякую Богдану з нашої команди, що звернув увагу і я встиг підняти це питання, яке підтримали колеги».

Також він додав, що президент України Володимир Зеленський скоро підпише закон про історичне підвищення податків, а опублікують закон так, щоб він запрацював з 01 грудня.

UPD. Володимир Зеленський підписав закон про історичне підвищення податків увечері 28 листопада.

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«Від 30-ти млрд на 2024 рік, залишилось лише 8 млрд. Все інше втратили через затягування підписання. Правку в законопроекті Комітет схвалив. Тому на наступному тижні буде в залі», — додав Железняк.

Нагадаємо, щоб закрити дефіцит бюджету в розмірі 500 млрд грн до кінця року, уряд планує анонсоване підвищення податків. Однак в українського бізнесу свої думки щодо цього. Зокрема, низка бізнесменів розкритикували ідею збільшення податкового навантаження та попросили Кабмін переглянути запропоновані нововведення. На їх думку, зараз краще сконцентруватись на детінізації економіки.

До слова, аналогічну пропозицію нещодавно висловила і спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. А от в МВФ вважають, що збільшення податкових ставок є необхідною складовою фінансової стратегії, якої потребує Україна на даний момент.

Раніше у податковий законопроєкт внесли ряд змін. Зокрема, прибрали податок для банків, через те, що Міністерство фінансів України, Національний банк України (НБУ) та Міжнародний валютний фонд (МВФ) виступили проти підвищення податку на прибуток для банків до 50%.

10 жовтня Верховна Рада України прийняла у другому читанні законопроєкт №11416-д про історичне підвищення податків. Банки все таки сплачуватимуть 50% податку на прибуток за 2024 рік ретроспективно, а фінансові компанії — 25%, але з наступного року.

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