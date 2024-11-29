Підвищення податків: як зміняться доходи та депозити українців з 1 грудня

Напередодні президент Володимир Зеленський підписав закон про історичне підвищення податків в Україні, і в першу чергу це вплине на звичайне населення. Зміни почнуть діяти вже з 1 грудня

З наступного місяця всі легальні доходи українців зменшаться, оскільки військовий збір зросте з 1,5% до 5%. Це стосується зарплат, банківських депозитів та інших офіційних джерел доходів.

Членкиня Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народна депутатка Ніна Южаніна розповіла, що підвищення ставки військового збору відчують на собі всі громадяни, хто заробляє легальним шляхом. Наприклад, при зарплаті в 10 000 грн відрахування до бюджету становитимуть вже не 150 грн, а 500 грн. Те ж саме стосується і депозитів.

«Абсолютно точно, всі доходи, які ви легально отримуєте в будь-якому місці — це на роботі як найманий працівник, нараховані відсотки по депозитах в банках — все це буде оподатковуватися за ставкою військового збору не 1,5%, а 5%», — пояснила Южаніна.

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Вона зазначила, що після сплати всіх податків чистий дохід «на руки» відчутно зменшиться, однак це не буде провиною роботодавців. Тому закликала не звинувачувати в цьому компанії.

Також нардепка звернула увагу на цікаву ситуацію із «зимовими виплатами», які обіцяв Зеленський.

«Треба всім розуміти, що коли ви з 1 грудня ідете отримувати тисячу гривень, то вам одночасно підіймають утримання з ваших доходів і роздають цю тисячу. Але роздадуть один раз, а утримувати будуть щомісячно», — зауважила Южаніна.

Загалом внаслідок підвищення ставок загальний податковий тягар на зарплату зросте з 19,5% до 23%. Це означає, що з кожної тисячі гривень буде відраховуватися 230 гривень замість 195. Водночас податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) залишається незмінним — 18%, а єдиний соціальний внесок (ЄСВ) — 22%.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики пропонує перенести впровадження оподаткування для фізичних осіб — підприємців (ФОП) з 01 жовтня на 01 січня 2025.

Ще 10 жовтня Верховна Рада України прийняла у другому читанні законопроєкт №11416-д про історичне підвищення податків. Банки все таки сплачуватимуть 50% податку на прибуток за 2024 рік ретроспективно, а фінансові компанії — 25%, але з наступного року.

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За матеріалами Київ24