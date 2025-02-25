ФОПи по-новому подаватимуть податкову звітність — ДПСУ

Міністерство фінансів України змінило форми податкових декларацій для платників єдиного податку. Головне нововведення – додано розділ про військовий збір

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Вперше подають податкову звітність за новою формою:

ФОПи 1-2 груп – за 2025 рік;

ФОПи 3 групи – за І квартал 2025 року;

ФОП – платники 4 групи – за 2025 рік (із розрахунком єдиного податку на 2026 рік).

Серед основних змін:

Відображення суми військового збору. Визначення розміру коефіцієнту та граничної суми мінімального податкового зобов’язання (МПЗ). Встановлення мінімальної суми МПЗ (крім територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих): 700 грн/га – для земельних ділянок, у площі яких частка ріллі становить менше 50%; 1400 грн/га – для земельних ділянок, у площі яких частка ріллі становить більше 50%. Застосування коефіцієнта «К» зі значенням 0,057 при визначенні МПЗ за 2025 рік та наступні роки, закінчуючи роком, в якому буде припинено воєнний стан.

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«Нагадаємо! ФОПи 1, 2, 4 груп та платники 3 групи (крім е-резидентів) сплачують військовий збір з 01.01.2025 до скасування воєнного стану», — зазначають у ДПСУ.

Раніше ми писали, хто з резидентів Дія.City сплатив найбільше податків. За минулий рік резиденти сплатили понад 18 млрд грн податків. Вигідні податкові умови Diia.Cіtу створюють баланс між потребами держави та бізнесу. Країна отримує податкові надходження, а компанії — низку преференцій для розвитку, зокрема й податкових

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