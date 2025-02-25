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ФОПи по-новому подаватимуть податкову звітність — ДПСУ

25.02.2025 14:00
Микола Деркач
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Міністерство фінансів України змінило форми податкових декларацій для платників єдиного податку. Головне нововведення – додано розділ про військовий збір

ФОПи по-новому подаватимуть податкову звітність — ДПСУ

ФОПи по-новому подаватимуть податкову звітність — ДПСУ Фото: tax.gov.ua

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Вперше подають податкову звітність за новою формою:

  • ФОПи 1-2 груп – за 2025 рік;
  • ФОПи 3 групи – за І квартал 2025 року;
  • ФОП – платники 4 групи – за 2025 рік (із розрахунком єдиного податку на 2026 рік).

Серед основних змін:

  1. Відображення суми військового збору.
  2. Визначення розміру коефіцієнту та граничної суми мінімального податкового зобов’язання (МПЗ).
  3. Встановлення мінімальної суми МПЗ (крім територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих):
  4. 700 грн/га – для земельних ділянок, у площі яких частка ріллі становить менше 50%;
  5. 1400 грн/га – для земельних ділянок, у площі яких частка ріллі становить більше 50%.
  6. Застосування коефіцієнта «К» зі значенням 0,057 при визначенні МПЗ за 2025 рік та наступні роки, закінчуючи роком, в якому буде припинено воєнний стан.

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«Нагадаємо! ФОПи 1, 2, 4 груп та платники 3 групи (крім е-резидентів) сплачують військовий збір з 01.01.2025 до скасування воєнного стану», — зазначають у ДПСУ.

Раніше ми писали, хто з резидентів Дія.City сплатив найбільше податків. За минулий рік резиденти сплатили понад 18 млрд грн податків. Вигідні податкові умови Diia.Cіtу створюють баланс між потребами держави та бізнесу. Країна отримує податкові надходження, а компанії — низку преференцій для розвитку, зокрема й податкових

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесПодаткова
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