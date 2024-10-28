Rozetka відкрила 500-й магазин в Україні

Протягом 2024 року компанія Rozetka активно розвивала свою мережу, відкривши 125 нових магазинів, зараз ритейлер Rozetka святкує відкриття свого 500-го магазину

Ювілейний магазин розташувався у житловому комплексі «Комфорт Таун» за адресою: вулиця Березнева, 12. Цей заклад став 102-м у Києві. Про це повідомила пресслужба компанії, пише LIGA.net.

Магазин функціонує у форматі «біля дому», пропонуючи клієнтам зручність придбання супутніх товарів разом із основними продуктами. Тут можна знайти побутові товари, ІТ-продукцію (кабелі, павербанки, клавіатури), книги, іграшки, продукти харчування, побутову хімію та напої.

Окрім стандартних послуг, таких як можливість забрати онлайн-замовлення, приміряти одяг, замовляти велику побутову техніку та користуватися можливістю повернення товарів, у новому магазині незабаром з’явиться послуга «Rozetka Обмін». Ця функція дозволить клієнтам обмінювати старі гаджети на сертифікати Rozetka, які можна використати для покупки будь-якого товару. Також буде доступне кредитування.

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У компанії зазначили, що зазвичай у магазинах Rozetka забирають побутову техніку, електроніку, побутову хімію, одяг тощо. Проте іноді трапляються й унікальні замовлення з незвичними для Rozetka товарами. Серед таких цікавих покупок були рояль, свіжий хліб, 1000 п’ятилітрових пляшок засобу для чищення, катана, дитяча машинка, шість дерев’яних панелей для стін, а також 16 рулонів руберойду. Крім того, покупці замовляли глушники для ВАЗ, викидні клинки, схожі на ті, що у героя Ассасина Еціо Авдиторе, флобер для самозахисту та свіжий очищений часник.

Протягом 2024 року Rozetka активно розвивала свою мережу, відкривши 125 нових магазинів. З них 61 було відкрито в період з 1 січня до 1 жовтня. До кінця року заплановано десятки нових відкриттів, серед яких переважатимуть магазини формату «біля дому». У 2025 році Rozetka продовжить активно розширювати мережу та тестувати нові формати, як зазначили в пресслужбі компанії.

Нагадаємо, що 30 червня онлайн-гіпермаркет Rozetka закрив свій найбільший офлайн-магазин. Мова йде про магазин на проспекті Степана Бандери, біля станції метро «Почайна» в Києві. Площа магазину складає 4000 квадратних метрів, ритейлер відкрив його у 2017 році.

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