У Швейцарії встановили статую творця Біткоїна

На третьому щорічному форумі Plan ₿ Forum в Лугано (Швейцарія), була відкрита статуя, присвячена творцю Біткоїна Сатоші Накамото, як символічний жест на честь децентралізації та фінансового суверенітету

Захід, проведений ініціативою Plan ₿ у співпраці з містом Лугано і компанією Tether, привернув увагу діячів блокчейн-індустрії та урядовців. Бронзова статуя, розроблена Валентиною Пікоцці, покликана увібрати в себе як загадку, так і спадщину Сатоші Накамото.

Коли точка зору спостерігача змінюється, статуя ніби зникає, символізуючи зникнення Накамото з публічної сфери у 2010 році після створення Біткоїна у 2009 році.

JUST IN: The city of Lugano, 🇨🇭 Switzerland unveils new Satoshi Nakamoto statue 👀 pic.twitter.com/fbtu2bH16Z — Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) October 25, 2024

Мер Мікеле Фолетті відзначив зростаючу роль міста в сфері цифрових інновацій, підкресливши значення пам’ятника в зусиллях Лугано, спрямованих на розвиток економіки, заснованої на блокчейні.

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«Лугано швидко стає провідним центром цифрових інновацій, і ця статуя вшановує Сатоші Накамото, а також уособлює далекоглядний дух, який рухає нашим містом, — зазначив Фолетті. — Ми пишаємося тим, що приймаємо Форум Plan ₿, підтримуємо розвиток технології блокчейн та цифрових активів, і ми раді, що тепер у нас є статуя на честь творця Біткоїна».

Цьогорічний форум Plan ₿ Forum був присвячений розвитку Біткоїну та блокчейн-технологій, а дискусії були зосереджені навколо потенціалу децентралізованих фінансів (defi) для зміни традиційних фінансів. Паоло Ардойно, генеральний директор Tether, підкреслив, що статуя є даниною впливу Накамото на децентралізовані фінанси, що відображає постійне прагнення до фінансової автономії та інновацій у секторі блокчейну.

Раніше ми писали, скільки зараз коштують активи Сатоші Накамото. Анонімного розробника або групу осіб під псевдонімом Сатоші Накамото вважають найбільшим власником Біткоїна у світі. Вважається, що з моменту запуску блокчейна Біткоїна, Сатоші Накамото займався майнінгом цифрової валюти, накопичивши від 700 000 до 1,1 мільйона BTC. Більшість аналітиків сходиться в припущенні, що Накамото, ймовірно, добув близько мільйона монет.

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За матеріалами: News.Bitcoin.