У Швейцарії встановили статую творця Біткоїна

На третьому щорічному форумі Plan ₿ Forum в Лугано (Швейцарія), була відкрита статуя, присвячена творцю Біткоїна Сатоші Накамото, як символічний жест на честь децентралізації та фінансового суверенітету

Захід, проведений ініціативою Plan ₿ у співпраці з містом Лугано і компанією Tether, привернув увагу діячів блокчейн-індустрії та урядовців. Бронзова статуя, розроблена Валентиною Пікоцці, покликана увібрати в себе як загадку, так і спадщину Сатоші Накамото.

Коли точка зору спостерігача змінюється, статуя ніби зникає, символізуючи зникнення Накамото з публічної сфери у 2010 році після створення Біткоїна у 2009 році.

JUST IN: The city of Lugano, 🇨🇭 Switzerland unveils new Satoshi Nakamoto statue 👀

pic.twitter.com/fbtu2bH16Z

— Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) October 25, 2024