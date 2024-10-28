Біткоїн скоро пануватиме у DeFi — засновник Cardano

Чарльз Госкінсон, засновник блокчейн-платформи Cardano та співзасновник Ethereum, прогнозує, що Bitcoin витіснить Ethereum і Solana, зайнявши провідну позицію у сфері DeFi

Ethereum та Solana незабаром втратять домінування у сфері DeFi — принаймні, так вважає Чарльз Госкінсон. У публікації на Twitter/X від 25 жовтня співзасновник Cardano заявив, що децентралізовані фінанси переходять на Bitcoin і це буде масштабніше, ніж на Ethereum та Solana.

Now that Bitcoin’s back in the family and innovating again, thanks to @BTC_OS, I will re-launch the Bitcoin Education Project in 2025 and produce a new edition of my course. We are also going to prepare Aiken education for Bitcoin developers, including hosting on… — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) October 25, 2024

Заява Госкінсона пролунала після того, як у Cardano оголосили про те, що розробляють технології, які допоможуть запускати смарт-контракти на Bitcoin. Це, на думку американського підприємця та програміста, відкриє нові можливості для DeFi-проєктів на Bitcoin, які зможуть перевершити те, що вже реалізовано на Solana та Ethereum.

DeFi приходить у Bitcoin

У своєму твіті Госкінсон пояснив, що готовий допомогти з інтеграцією DeFi-проєктів в екосистему Bitcoin. Він додав, що вже готуються навчальні сесії для розробників, зосереджені на Aiken — програмному інструменті для проєктування та розгортання смарт-контрактів на платформі Cardano.

Підприємець зазначив, що навчання допоможе розробникам створювати та розгортати смарт-контракти, які будуть сумісні з екосистемами Bitcoin та Cardano. Транзакційні комісії сплачуватимуться у BTC, що реалізується за допомогою механізму Babel Fees — своєрідного «універсального конвертера валют», який дозволяє користувачам оплачувати комісії в монетах, відмінних від ADA. Госкінсон також поділився, що продовжить викладати про Bitcoin і планує відновити освітній проєкт Bitcoin Education Project.

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Різкий поворот Госкінсона

Останні пости бізнесмена стали несподіванкою для багатьох криптоентузіастів та оглядачів. Співзасновник Cardano не був головним прихильником Bitcoin, особливо враховуючи те, як кілька місяців тому розкритикував блокчейн. У відеозверненні, опублікованому в травні минулого року, він зазначив, що Bitcoin більше не потрібен індустрії.

Кілька днів тому американський програміст також був налаштований войовничо, заявивши, що Cardano незабаром обжене Bitcoin. Не оминув він увагою і Ethereum, заявивши, що його чекає та ж доля.

Bitcoin просто потрібно прийняти

Хоча багато спостерігачів сприйняли початкове ставлення Госкінсона до Bitcoin як войовниче, деякі фахівці бачили іншу картину. Зокрема, що він просто говорив про необхідність адаптації екосистеми Bitcoin до змін, інакше буде втрачено перевагу як провідного блокчейн-проєкта.

Тепер, коли платформа відкрита для DeFi, співзасновник Cardano зі зрозумілих причин схвильований і готовий допомогти. Ця остання співпраця між BitcoinOS і EMURGO дозволить подолати розрив між двома екосистемами, що може забезпечити величезний приріст ліквідності для Cardano. Крім того, ця остання угода робить Cardano першим блокчейном першого рівня, який використовує функції інтероперабельності BitcoinOS.

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За матеріалами bitcoinist.com.