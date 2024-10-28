close-btn
PaySpaceMagazine

Біткоїн скоро пануватиме у DeFi — засновник Cardano

28.10.2024 9:40
Микола Деркач
Читати росiйською

Чарльз Госкінсон, засновник блокчейн-платформи Cardano та співзасновник Ethereum, прогнозує, що Bitcoin витіснить Ethereum і Solana, зайнявши провідну позицію у сфері DeFi

Біткоїн скоро пануватиме у DeFi — засновник Cardano

Біткоїн скоро пануватиме у DeFi — засновник Cardano Фото: freepik.com

Ethereum та Solana незабаром втратять домінування у сфері DeFi — принаймні, так вважає Чарльз Госкінсон. У публікації на Twitter/X від 25 жовтня співзасновник Cardano заявив, що децентралізовані фінанси переходять на Bitcoin і це буде масштабніше, ніж на Ethereum та Solana.

Заява Госкінсона пролунала після того, як у Cardano оголосили про те, що розробляють технології, які допоможуть запускати смарт-контракти на Bitcoin. Це, на думку американського підприємця та програміста, відкриє нові можливості для DeFi-проєктів на Bitcoin, які зможуть перевершити те, що вже реалізовано на Solana та Ethereum.

DeFi приходить у Bitcoin

У своєму твіті Госкінсон пояснив, що готовий допомогти з інтеграцією DeFi-проєктів в екосистему Bitcoin. Він додав, що вже готуються навчальні сесії для розробників, зосереджені на Aiken — програмному інструменті для проєктування та розгортання смарт-контрактів на платформі Cardano.

Підприємець зазначив, що навчання допоможе розробникам створювати та розгортати смарт-контракти, які будуть сумісні з екосистемами Bitcoin та Cardano. Транзакційні комісії сплачуватимуться у BTC, що реалізується за допомогою механізму Babel Fees — своєрідного «універсального конвертера валют», який дозволяє користувачам оплачувати комісії в монетах, відмінних від ADA. Госкінсон також поділився, що продовжить викладати про Bitcoin і планує відновити освітній проєкт Bitcoin Education Project.

Цікаве по темі: Криптобіржа Kraken запустить власний блокчейн

Панування Ethereum і Solana над DeFi скоро завершиться — засновник Cardano

Фото: x.com, Charles Hoskinson

Різкий поворот Госкінсона

Останні пости бізнесмена стали несподіванкою для багатьох криптоентузіастів та оглядачів. Співзасновник Cardano не був головним прихильником Bitcoin, особливо враховуючи те, як кілька місяців тому розкритикував блокчейн. У відеозверненні, опублікованому в травні минулого року, він зазначив, що Bitcoin більше не потрібен індустрії.

Кілька днів тому американський програміст також був налаштований войовничо, заявивши, що Cardano незабаром обжене Bitcoin. Не оминув він увагою і Ethereum, заявивши, що його чекає та ж доля.

Bitcoin просто потрібно прийняти

Хоча багато спостерігачів сприйняли початкове ставлення Госкінсона до Bitcoin як войовниче, деякі фахівці бачили іншу картину. Зокрема, що він просто говорив про необхідність адаптації екосистеми Bitcoin до змін, інакше буде втрачено перевагу як провідного блокчейн-проєкта.

Тепер, коли платформа відкрита для DeFi, співзасновник Cardano зі зрозумілих причин схвильований і готовий допомогти. Ця остання співпраця між BitcoinOS і EMURGO дозволить подолати розрив між двома екосистемами, що може забезпечити величезний приріст ліквідності для Cardano. Крім того, ця остання угода робить Cardano першим блокчейном першого рівня, який використовує функції інтероперабельності BitcoinOS.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Чи варто зараз інвестувати у Біткоїн — відповідь експертів

CEO Ripple розповів, як зміниться відношення США до криптовалют після виборів

Новий мемкоїн на базі Solana злетів майже на 200%: причина

За матеріалами bitcoinist.com.

Рубрики: BitcoinBlockchainКриптовалютиСвітНовиниТехнології
google news
Новини по темі
Як працюють смарт-контракти на блокчейні: покрокова інструкція 28.10.2024

Як працюють смарт-контракти на блокчейні: покрокова інструкція
Криптобіржа Kraken запустить власний блокчейн 25.10.2024

Криптобіржа Kraken запустить власний блокчейн
Комісії за транзакції в мережі Біткоїна досягли багатомісячних рекордів: причини 16.10.2024

Комісії за транзакції в мережі Біткоїна досягли багатомісячних рекордів: причини
Віталік Бутерін представив план технічного вдосконалення Ethereum: що зміниться 15.10.2024

Віталік Бутерін представив план технічного вдосконалення Ethereum: що зміниться
Віталіка Бутеріна пропонують нагородити Нобелівською премією 10.10.2024

Віталіка Бутеріна пропонують нагородити Нобелівською премією
Синтетичні криптоактиви: Як працюють та які можливості відкривають 10.10.2024

Синтетичні криптоактиви: Як працюють та які можливості відкривають
Вибір редакції
Всі
Як працюють смарт-контракти на блокчейні: покрокова інструкція
ТОП статей 28.10.2024

Як працюють смарт-контракти на блокчейні: покрокова інструкція

 Репортаж із Ukrainian CFO Forum 2024: Стратегії та інструменти фінансування бізнесу в Україні
ТОП статей 25.10.2024

Репортаж із Ukrainian CFO Forum 2024: Стратегії та інструменти фінансування бізнесу в Україні
Останні новини
Сьогодні  19:40

НБУ співпрацюватиме з Міжнародною фінансовою корпорацією

 Сьогодні  18:50

Криптотрейдер перетворив $1795 на $873 тис за 48 годин: що купив

 Сьогодні  18:00

Засновник «Мівіни» запустив фонд для стартапів у сфері ШІ

 Сьогодні  17:10

Віталік Бутерін розповів, чому Ethereum Foundation продає ETH

 Сьогодні  16:20

Rozetka відкрила 500-й магазин в Україні

 Сьогодні  15:30

Криптовалютні кити почали скуповувати цей альткоїн

 Сьогодні  14:40

У Дії скоро зʼявиться електронний дозвіл на зброю

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber