Біткоїн скоро пануватиме у DeFi — засновник Cardano

Чарльз Госкінсон, засновник блокчейн-платформи Cardano та співзасновник Ethereum, прогнозує, що Bitcoin витіснить Ethereum і Solana, зайнявши провідну позицію у сфері DeFi

Ethereum та Solana незабаром втратять домінування у сфері DeFi — принаймні, так вважає Чарльз Госкінсон. У публікації на Twitter/X від 25 жовтня співзасновник Cardano заявив, що децентралізовані фінанси переходять на Bitcoin і це буде масштабніше, ніж на Ethereum та Solana.

Now that Bitcoin’s back in the family and innovating again, thanks to @BTC_OS, I will re-launch the Bitcoin Education Project in 2025 and produce a new edition of my course. We are also going to prepare Aiken education for Bitcoin developers, including hosting on…

— Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) October 25, 2024