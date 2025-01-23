Telegram переводить усі криптозастосунки на блокчейн TON

Telegram і блокчейн-платформа The Open Network (TON) оголосили про ексклюзивне партнерство, що змінить підхід до роботи криптовалютних мінізастосунків у месенджері

Відтепер усі пов’язані з криптовалютами мініпрограми в Telegram мають обов’язково використовувати протокол TON Connect для взаємодії з блокчейн-гаманцями, пише Incrypted.

За умовами партнерства, всі мінізастосунки Telegram повинні перейти на використання блокчейну TON. Для тих, хто ще не адаптував свої рішення до нових вимог, встановлено дедлайн — 21 лютого 2025 року.

Telegram також планує активно впроваджувати платформу TON для токенізації цифрових активів, зокрема емодзі, стікерів і обмежених за кількістю NFT-подарунків.

Деякі користувачі повідомили, що розробники Telegram-мінізастосунків уже отримують сповіщення з вимогою переходу на використання блокчейну TON, відповідно до умов нового партнерства.

Нові правила використання Telegram Bot зобов’язують розробників мінізастосунків інтегруватися виключно з криптогаманцями, які підключаються через TON Connect SDK.

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Водночас для забезпечення перенесення активів між різними блокчейнами дозволяється використовувати альтернативні протоколи підключення гаманців.

Відповідно до нових вимог, мінізастосункам заборонено рекламувати криптогаманці, що не мають зв’язку з екосистемою блокчейну TON. Крім того, всі посилання на гаманці та пов’язані з ними застосунки, які просуваються в сторонніх екосистемах, повинні бути видалені до 1 лютого 2025 року.

Telegram також підтвердив, що Toncoin залишатиметься єдиною криптовалютою, яку можна використовувати для оплати послуг Telegram Stars, Telegram Premium, Telegram Ads та Telegram Gateway.

«TON буде нашою блокчейн-інфраструктурою для токенізації, виплат, інтеграції мінізастосунків та багато іншого. Завдяки стандартизації користувачі Telegram отримають узгоджений і передбачуваний досвід, а також підвищений захист від шахрайських дій», — заявив засновник Telegram Павел Дуров.

Нагадаємо, що Telegram уперше став прибутковим після 3 років монетизації. Загальний дохід перевищив $1 млрд.

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