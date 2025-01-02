Telegram випустив перше оновлення 2025 року

Telegram випустив своє перше в цьому році оновлення, додавши новий метод верифікації акаунтів, нові фільтри пошуку повідомлень і можливість перетворювати подарунки на NFT

У застосунку вже була програма для верифікації громадських діячів та організацій на платформі, а тепер запущено новий проєкт, який дозволяє вже перевіреним стороннім органам, таким як регулятори або консорціуми, верифікувати акаунти.

Акаунти, які будуть перевірені третьою стороною, матимуть новий логотип поруч з їхніми іменами замість синьої галочки.

«Ця децентралізована платформа для додаткової перевірки допоможе запобігти шахрайству та зменшити кількість дезінформації — за допомогою унікального проактивного рішення, яке встановлює новий стандарт безпеки для соціальних платформ», — йдеться у повідомленні Telegram.

Люди або організації, які хочуть пройти перевірку автентичності, повинні будуть спочатку пройти верифікацію і заповнити заявку, щоб отримати право на отримання перевіреної позначки. Telegram заявив, що організації можуть використовувати API ботів для призначення або зняття верифікації — дещо схоже на те, як організації купують верифікацію на X і перевіряють свої афілійовані акаунти. Після верифікації ці афілійовані акаунти матимуть логотип організації у своєму профілі.

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Telegram також запустив можливість перетворювати подарунки на NFT з власним фоном та іконками. Користувачі можуть надсилати подарунки, витрачаючи Telegram Stars, які можна купити через застосунок або через сайт Fragment, підключивши свій криптогаманець TON.

Telegram заявив, що користувачі зможуть торгувати цими NFT на різних платформах. Примітно, що Telegram стягує з користувачів плату за перетворення подарунків на колекційні предмети, щоб покрити витрати на блокчейн-транзакції. Telegram використовує криптовалюти для монетизації авторів, а також для платежів на платформі для ігор та міні-додатків.

Компанія також запустила функцію реакції на емодзі для службових повідомлень, наприклад, коли хтось приєднується до групи, і нові пошукові фільтри для приватних чатів, групових чатів і каналів.

Нагадаємо, що Telegram випустив оновлення. Telegram представив оновлення, яке дозволяє творцям легко монетизувати свої зусилля, а розробники мінізастосунків отримали потужний інструмент для залучення нових користувачів. Крім того, користувачі тепер можуть знаходити наліпки за допомогою штучного інтелекту (ШІ) та створювати колажі з фото чи відео у своїх історіях.

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За матеріалами: Tech Crunch.