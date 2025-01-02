close-btn
PaySpaceMagazine

Telegram випустив перше оновлення 2025 року

02.01.2025 15:30
Ольга Деркач
Читати росiйською

Telegram випустив своє перше в цьому році оновлення, додавши новий метод верифікації акаунтів, нові фільтри пошуку повідомлень і можливість перетворювати подарунки на NFT

Telegram випустив перше оновлення 2025 року

Telegram випустив перше оновлення 2025 року Фото: pexels.com

У застосунку вже була програма для верифікації громадських діячів та організацій на платформі, а тепер запущено новий проєкт, який дозволяє вже перевіреним стороннім органам, таким як регулятори або консорціуми, верифікувати акаунти.

Акаунти, які будуть перевірені третьою стороною, матимуть новий логотип поруч з їхніми іменами замість синьої галочки.

«Ця децентралізована платформа для додаткової перевірки допоможе запобігти шахрайству та зменшити кількість дезінформації — за допомогою унікального проактивного рішення, яке встановлює новий стандарт безпеки для соціальних платформ», — йдеться у повідомленні Telegram.

Люди або організації, які хочуть пройти перевірку автентичності, повинні будуть спочатку пройти верифікацію і заповнити заявку, щоб отримати право на отримання перевіреної позначки. Telegram заявив, що організації можуть використовувати API ботів для призначення або зняття верифікації — дещо схоже на те, як організації купують верифікацію на X і перевіряють свої афілійовані акаунти. Після верифікації ці афілійовані акаунти матимуть логотип організації у своєму профілі.

Цікаве по темі: Telegram уперше став прибутковим після 3 років монетизації: скільки заробив

Telegram також запустив можливість перетворювати подарунки на NFT з власним фоном та іконками. Користувачі можуть надсилати подарунки, витрачаючи Telegram Stars, які можна купити через застосунок або через сайт Fragment, підключивши свій криптогаманець TON.

Telegram заявив, що користувачі зможуть торгувати цими NFT на різних платформах. Примітно, що Telegram стягує з користувачів плату за перетворення подарунків на колекційні предмети, щоб покрити витрати на блокчейн-транзакції. Telegram використовує криптовалюти для монетизації авторів, а також для платежів на платформі для ігор та міні-додатків.

Компанія також запустила функцію реакції на емодзі для службових повідомлень, наприклад, коли хтось приєднується до групи, і нові пошукові фільтри для приватних чатів, групових чатів і каналів.

Нагадаємо, що Telegram випустив оновлення. Telegram представив оновлення, яке дозволяє творцям легко монетизувати свої зусилля, а розробники мінізастосунків отримали потужний інструмент для залучення нових користувачів. Крім того, користувачі тепер можуть знаходити наліпки за допомогою штучного інтелекту (ШІ) та створювати колажі з фото чи відео у своїх історіях.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки заробив Telegram за перше півріччя 2024 — звіт

Telegram представить 10 нових функцій для мінізастосунків

У Telegram з’явився новий спосіб верифікації для бізнесу

За матеріалами: Tech Crunch.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїHSBCMozido
google news
Новини по темі
Як знайти точки зростання для вашого сайту 02.01.2025

Як знайти точки зростання для вашого сайту
Прогнози на 2025 рік, які змінять наше майбутнє 01.01.2025

Прогнози на 2025 рік, які змінять наше майбутнє
Топ найочікуваніших пристроїв Apple, які вийдуть на початку року 01.01.2025

Топ найочікуваніших пристроїв Apple, які вийдуть на початку року
10 корисних функцій, які з'явились у Windows 11 цього року 31.12.2024

10 корисних функцій, які з'явились у Windows 11 цього року
Названо 5 перспективних технологій у 2025 році 31.12.2024

Названо 5 перспективних технологій у 2025 році
10 продуктів, які Google закрив у 2024 році 31.12.2024

10 продуктів, які Google закрив у 2024 році
Вибір редакції
Всі
Що чекає на криптовалютний ринок у 2025: тренди та прогнози
ТОП статей 31.12.2024

Що чекає на криптовалютний ринок у 2025: тренди та прогнози

 Підсумки року та погляд у майбутнє: номінанти PSM Awards про розвиток ритейлу в Україні
ТОП статей 27.12.2024

Підсумки року та погляд у майбутнє: номінанти PSM Awards про розвиток ритейлу в Україні
Останні новини
Сьогодні  18:00

ФГВФО почав виплачувати кошти вкладникам АТ «Комінвестбанк»

 Сьогодні  17:10

Хто більше за всіх профінансував бюджет України в 2024

 Сьогодні  16:20

Ввезення старих авто в Україну обмежується: новий закон

 Сьогодні  15:39

Як знайти точки зростання для вашого сайту

 Сьогодні  15:30

Telegram випустив перше оновлення 2025 року

 Сьогодні  14:40

Майкл Сейлор озвучив прогноз щодо Ethereum та крипторинку

 Сьогодні  13:50

2 криптовалюти, які домінуватимуть на ринку у 2025 році

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber