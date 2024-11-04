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Telegram представить 10 нових функцій для мінізастосунків

04.11.2024 13:00
Ольга Деркач
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Telegram збирається представити 10 нових функцій для мінізастосунків

Telegram представить 10 нових функцій для мінізастосунків

Telegram представить 10 нових функцій для мінізастосунків Фото: t.me/durov

Про це повідомив співзасновник застосунку Павло Дуров у своєму каналі у Telegram.

Нові функції дозволять розробникам створювати десятки нових видів застосунків та ігор у Telegram.

Зокрема планується ввести такі функції:

  • повноекранний режим;
  • ярлики на головному екрані;
  • плани підписки;
  • доступ до геолокації (з дозволами);
  • дані про орієнтацію пристрою;
  • доступ до статусу емодзі;
  • обмін медіафайлами;
  • надсилання подарунків;
  • розширені ліміти повідомлень;
  • монетизація реклами.

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«Останні два пункти вже працюють, а решта функцій будуть запущені протягом 2-4 тижнів», — написав Дуров.

Нагадаємо, що Telegram має намір запустити власний відеохостинг на зразок YouTube, а також розширив перелік скарг на контент. Адміністрація платформи оголосила про початок конкурсу на розробку відеоплеєра, який буде інтегровано у застосунок. Завдання, поставлене перед розробниками: реалізувати медіаплеєр з підтримкою HLS-стрімінгу (як для аудіо, так і для відео) в Telegram для iOS. Плеєр повинен підтримувати як автоматичне, так і ручне перемикання між доступними відеопотоками, причому автоматичне перемикання має відбуватися залежно від пропускної здатності мережі. На пристроях з Android і комп’ютерах, як очікується, відеоплеєр з’явиться дещо пізніше.

Раніше ми писали, що Telegram додасть конвертацію NFT для нової функції подарунків. Наразі Telegram не вказав конкретну дату впровадження підтримки NFT для подарунків, але Павло Дуров заявив, що функція буде запущена пізніше цього року. Після конвертації в цифрові колекційні предмети на основі блокчейну, лімітовані подарунки можна буде використовувати поза межами Telegram.

Крім того, Telegram змінив політику приватності. Месенджер Telegram видалив зі своєї сторінки поширених запитань (FAQ) формулювання про те, що приватні чати захищені від запитів на модерацію. Натомість там інформують, що у всіх застосунках Telegram є кнопка «Поскаржитися», за допомогою якої можна позначити незаконний контент для модераторів. Також для користувачів додали інструкцію, як це зробити на iOS та Android, або ж електронною поштою.

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Рубрики: СвітНовиниТехнології
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