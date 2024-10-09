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Дуров анонсував низку оновлень в Telegram

09.10.2024 12:20
Ольга Деркач
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Засновник Telegram Павло Дуров анонсував низку нововведень в роботі застосунку

Дуров анонсував низку оновлень в Telegram

Дуров анонсував низку оновлень в Telegram Фото: instagram.com/durov

Про оновлення він повідомим у своєму Telegram-каналі.

«Я люблю команду Telegram. Буквально вчора я запропонував 10 покращень для наших застосунків. Того ж дня у нас були готові макети, а сьогодні ми вже маємо повнофункціональні збірки з цими функціями», — написав Дуров.

За його словами, оновлення включають 5 покращень для подарунків, 3 для хештегів, можливість додавати медіа до повідомлення після його відправлення та можливість переглядати час редагування повідомлення.

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«І все це лише за один день. Не дивно, що команда Telegram сформувала те, як сьогодні працює більшість застосунків для обміну повідомленнями, зробивши свій внесок майже в кожну інновацію у сфері комунікації», — додав Дуров.

Нагадаємо, що Telegram додасть конвертацію NFT для нової функції подарунків. Павло Дуров натякнув на майбутню функцію конвертації невзаємозамінних токенів (NFT) на тлі запуску подарунків — анімованих зображень, які можна демонструвати в профілі або конвертувати у внутрішню валюту соціальної платформи під назвою Stars.

Раніше ми писали, що Telegram почне розкривати дані користувачів. Команда модераторів Telegram за допомогою штучного інтелекту (ШІ) зробила пошук у месенджері значно безпечнішим. Після запроваджених нововведень, весь виявлений проблемний контент буде недоступний. А якщо користувачі знайдуть через пошук щось небезпечне або незаконне, вони можуть повідомити про це через @SearchReport.

Крім того, ЄС почав розслідування проти Telegram. В Євросоюзі запідозрили, що Telegram не надає точні дані про реальне число користувачів у країнах ЄС, щоб не перевищувати поріг у 45 млн. Оскільки це дозволило б віднести соцмережу до дуже великих онлайн-платформ (Very Large Online Platform – VLOP).

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Рубрики: СвітНовиниТехнології
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