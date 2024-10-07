Telegram запустить аналог YouTube та розширює перелік скарг на контент

Telegram має намір запустити власний відеохостинг на зразок YouTube, а також розширив перелік скарг на контент. При цьому сьогодні, 7 жовтня, стало відомо, що за рекомендацією РНБО використання месенджера буде обмежено для працівників апарату Верховної Ради. Про все це поговоримо далі

Адміністрація платформи оголосила про початок конкурсу на розробку відеоплеєра, який буде інтегровано у застосунок.

«Telegram проводить конкурс для iOS-розробників на створення медіаплеєра з нуля. Призовий фонд: $50 тис. Дедлайн: 23:59 25 жовтня (за дубайським часом). Хто може взяти участь: усі охочі», — йдеться у повідомленні.

Завдання, поставлене перед розробниками: реалізувати медіаплеєр з підтримкою HLS-стрімінгу (як для аудіо, так і для відео) в Telegram для iOS (github.com). Плеєр повинен підтримувати як автоматичне, так і ручне перемикання між доступними відеопотоками, причому автоматичне перемикання має відбуватися залежно від пропускної здатності мережі.

На пристроях з Android і комп’ютерах, як очікується, відеоплеєр з’явиться дещо пізніше.

Переможцям може бути запропоновано вивчити можливості подальшої співпраці з Telegram.

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Інша важлива новина — Telegram розширив перелік скарг на контент, зокрема, з’явилися опції «Не подобається», «Жорстоке поводження з дітьми», «Незаконні товари», «Шахрайство», «Тероризм», «Не порушує закону, але треба видалити».

Також сьогодні, 7 жовтня, апарат Верховної Ради вирішив обмежити використання Telegram за рекомендацією РНБО, про що повідомив Ярослав Юрчишин, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова.

«Отримав розпорядження від апарату ВР з новими положеннями про роботу Telegram в локальній мережі Ради, — пише нардеп. — Думаю, що такі заходи безпеки цілком логічні. На жаль, уже були приклади, коли сторонні особи отримували дані держпрацівників через Telegram, яким користувалися на робочих пристроях. Цим розпорядженням ми мінімізуємо ризики. Підкреслю, що це стосується саме працівників апарату Ради та не обмежує використання месенджера в особистих цілях».

Отже, які заходи безпеки пропонує Національний координаційний центр кібербезпеки РНБО:

обов’язкова двофакторна авторизація та скасування синхронізації контактів. Також необхідно блокувати доступ до комп’ютера, якщо залишаєте його без нагляду, аби сторонні особи не змогли отримати доступ до вашого акаунту;

заборона передачі даних, які використовуються в роботі та службова комунікація в Telegram;

заборона встановлювати та користуватися клієнтом Telegram на службових комп’ютерах або особистих комп’ютерах, які використовуються в службовій діяльності;

блокування роботи месенджера відбувається за допомогою технічних та програмних засобів, проводиться фіксування запитів на несанкціоновані спроби підключення до сервісу.

Нагадаємо, що нещодавно українським чиновникам та військовим заборонили користуватись Telegram. Обмеження стосується лише службових телефонів військових, працівників органів влади та критичної інфраструктури.

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