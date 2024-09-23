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Telegram почне розкривати дані користувачів: за яких умов

23.09.2024 17:00
Дарія Шуть
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В месенджері Telegram оновили пошук, щоб боротися з користувачами, які порушують правила платформи. Їхні дані будуть розкривати правоохоронцям

Telegram почне розкривати дані користувачів: за яких умов

Фото: pexels.com

Команда модераторів Telegram за допомогою штучного інтелекту (ШІ) зробила пошук у месенджері значно безпечнішим. Про це повідомив засновник платформи Павло Дуров на своєму каналі.

Він зазначив, що пошук у Telegram дозволяє користувачам знаходити публічні канали та ботів. І цією функцією зловживають люди, які порушують Умови використання для продажу нелегальних товарів платформи.

Дуров запевнив, що після запроваджених нововведень, весь виявлений проблемний контент буде недоступний. А якщо користувачі знайдуть через пошук щось небезпечне або незаконне, вони можуть повідомити про це через @SearchReport.

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«Щоб утримати зловмисників від зловживання пошуком Telegram, ми оновили наші Умови використання та Політику конфіденційності, щоб забезпечити їхню узгодженість у всьому світі», — зазначає бізнесмен.

Також посилено й додаткові заходи боротьби з порушниками. Зокрема, тепер Telegram буде розкривати IP-адреси та номери телефонів тих, хто порушує наші правила, відповідним органам влади у відповідь на законні запити.

Дуров вважає, що такі заходи повинні відлякати злочинців. Він зазначив, що пошук в Telegram призначений для пошуку друзів і новин, а не для просування нелегальних товарів.

«Ми не дозволимо зловмисникам ставити під загрозу цілісність нашої платформи для майже мільярда користувачів», — резюмував засновник месенджера.

Нагадаємо, Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) ухвалив рішення обмежити використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях і на об’єктах критичної інфраструктури. Заборона стосується лише службових телефонів, про особисті гаджети мова не йде.

Також вже у вересні в українському парламенті з’явиться новий законопроєкт про правила регулювання Telegram, створений на базі попереднього.

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Рубрики: БезпекаСвітНовиниТехнології
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