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Рада анонсувала новий законопроєкт про регулювання Telegram в Україні

30.08.2024 11:20
Дарія Шуть
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Вже у вересні в українському парламенті з’явиться новий законопроєкт про правила регулювання Telegram, створений на базі попереднього

Рада анонсувала новий законопроєкт про регулювання Telegram в Україні

Фото: freepik.com

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики 29 серпня розглянув законопроєкт №11115 про регулювання месенджера Telegram. Нагадаємо, цей документ повинен був зобов’язати соцмережу розкривати структуру власності каналів, а у випадку відмови — застосувати до неї певні заходи.

Під час засідання автор проєкту закону Микола Княжицький заявив, що Telegram повинен забезпечити комунікацію з українськими регуляторами щодо дотримання законодавства. Також платформа має підтвердити свою безпечність для наших громадян, і передусім відсутність серед власників умовного ФСБ, інших російських урядових структур та громадян країни-агресора.

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Водночас члени комітету зазначили, що потрібно уточнити низку положень законопроєкту «у зв’язку з новими обставинами та суспільним запитом». Тому було вирішено напрацювати нову редакцію законопроєкту на основі положень документа №11115.

Для цього створять відповідну робочу групу. Новий проєкт закону про регулювання Telegram в Україні повинні зареєструвати в парламенті вже до кінця вересня. Які саме зміни плануються порівняно з попередньою версією, наразі не уточнюється.

Як заявила заступниця голови комітету Євгенія Кравчук, при підготовці законопроєкту робоча група має зважати на відповідні положення права ЄС і долучити до роботи Міністерство цифрової трансформації України.

Нагадаємо, в Україні не закриватимуть Telegram-канали через відсутність законодавчої бази, про що заявила перша заступниця Голови Комітету гуманітарної та інформаційної політики Ірина Констанкевич. Вона сказала, що з початком повномасштабного вторгнення ситуація з Telegram-каналами істотно змінилася.

За її словами, із точки зору безпеки, важливо оцінити, яку шкоду ці канали можуть завдати українському суспільству під час війни.

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Рубрики: ЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїДержавні органи
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