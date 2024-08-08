В Україні не закриватимуть Telegram-канали: у Раді пояснили причину

В Україні не закриватимуть Telegram-канали через відсутність законодавчої бази

Про це в ефірі телемарафону заявила перша заступниця Голови Комітету гуманітарної та інформаційної політики Ірина Констанкевич.

Вона сказала, що з початком повномасштабного вторгнення ситуація з Telegram-каналами істотно змінилася.

«Ми оперуємо низкою досліджень, зокрема, Українського інституту медіа та комунікацій та інших авторитетних соціологічних досліджень, які говорять про те, що наразі структура Telegram різноманітна. Там є як зареєстровані користувачі, так і анонімні канали, які поширюють багато проросійського контенту, пропагандистського і ворожого змісту», — заявила Констанкевич.

Вона додала, що із точки зору безпеки, важливо оцінити, яку шкоду ці канали можуть завдати українському суспільству під час війни.

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«Ми можемо говорити про безпеку спираючись на два головних критерії, які суперечать українському законодавству. Це власність. Ми не бачимо багатьох носіїв контенту, який є в Telegram. І друге — це фінансова складова. Telegram ще використовують з метою отримання прибутків і не всі ці прибутки демонструють, більшість їх приховує. Тому перспективи для аналізу роботи Telegram є», — додала Констанкевич.

Комітет працює над удосконаленням законодавства, враховуючи досвід інших країн.

Нагадаємо, що Telegram запустив монетизацію в Україні. Відтепер власники українських Telegram-каналів можуть отримувати дохід від реклами, яку буде розміщувати соцмережа. Виводити прибутки можна у внутрішній криптовалюті Stars, що працює на блокчейні TON.

Раніше ми писали, що ЄС може почати розслідування проти Telegram. Єврокомісія пригрозила керівництву Telegram через відсутність контролю за розповсюдженням російських наративів, зокрема в європейських країнах. В Брюсселі планують посилити регулювання Telegram, щоб соцмережа ретельніше відстежувала контент. Зараз в Єврокомісії вирішують, чи будуть розпочинати розслідування щодо діяльності месенджера.

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