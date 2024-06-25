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ЄС може почати розслідування проти Telegram: причина

25.06.2024 20:30
Дарія Шуть
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Месенджер Telegram та його засновник Павло Дуров можуть потрапити під санкції Європейського Союзу через російську пропаганду

ЄС може почати розслідування проти Telegram: причина

Фото: freepik.com

Єврокомісія пригрозила керівництву Telegram через відсутність контролю за розповсюдженням російських наративів, зокрема в європейських країнах.

Як пише німецьке видання Sueddeutsche Zeitung, в Брюсселі планують посилити регулювання Telegram, щоб соцмережа ретельніше відстежувала контент. Зараз в Єврокомісії вирішують, чи будуть розпочинати розслідування щодо діяльності месенджера.

Єврокомісар з питань прозорості Віра Йорува зазначає, що російська влада може використовувати Telegram для поширення дезінформації серед російськомовного населення країн ЄС. Особливо це стосується Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Болгарії.

Також в Європі хвилюються, що месенджером можуть користуватися ГРУ та ФСБ, щоб вербувати агентів та передавати вказівки для здійснення диверсій у перерахованих країнах і не тільки.

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Нагадаємо, спеціальний наглядовий орган регулюватиме роботу месенджера Telegram на території Європейського союзу. Згідно з рішенням Європейської комісії, Бельгійський інститут поштових послуг і телекомунікацій (BIPT) візьме контроль над роботою Telegram у всьому ЄС.

Зокрема, BIPT стежитиме, як Telegram реагує на поширення незаконного контенту, наприклад, заклики до насильства або нелегальний продаж зброї. Якщо компанія не реагуватиме на скарги користувачів, регулятор зможе її оштрафувати.

Раніше ми писали, що серед відомих месенджерів Telegram виявляється найнебезпечнішим у плані забезпечення конфіденційності користувачів. Тому в Україні ініціюється розробка особливого сервісу для скорочення ризиків.

Також  у Верховній Раді України було зареєстровано законопроект №11115, яким пропонується врегулювати роботу Telegram. Автори законопроєкту впевнені, що соціальна платформа Telegram, яку понад 70% українців використовують як джерело інформації, має регулюватися державою

Законопроєктом передбачено, щоб провайдери ПСДІ (платформи спільного доступу до інформації) виокремлювались як окремі суб’єкти у сфері медіа.

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За матеріалами Новини.Live

Рубрики: ЄвросоюзСвітНовиниТехнології
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