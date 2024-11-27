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Скільки заробив Telegram за перше півріччя 2024 — звіт

27.11.2024 9:40
Дарія Шуть
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Інцидент із затриманням засновника Telegram Павла Дурова у Франції цим літом не вплинув на заробітки соціальної мережі — за пів року виторг та обсяг цифрових активів збільшились утричі

Скільки заробив Telegram за перше півріччя 2024 — звіт

Фото: unsplash.com

Виторг месенджера за пів року виріс майже в три рази — до $525 млн. Із загальної суми $225 млн Telegram заробив від угоди з неназваною компанією, яка використовувала криптовалюту месенджера Toncoin як спосіб оплати реклами.

Про це йдеться в у фінансовій звітності компанії, яка опинилась у розпорядженні видання Financial Times.

Водночас чистий прибуток Telegram за перше півріччя 2024-го сягнув $335 млн. Це вкрай велике зростання, враховуючи, що за підсумками всього 2023 року компанія отримала збиток у $173 млн.

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Вартість цифрових активів Telegram зросла до $1,3 млрд за перше півріччя 2024-го. Станом на кінець 2023 року цей показник складав ще $400 млн, тобто відбувся приріст більш ніж утричі.

Дохід від продажу цифрових активів становив $353 млн, а з реклами — $120 млн, що вдвічі більше, ніж торік. Продаж преміумпідписок приніс месенджеру ще $119 млн. Telegram частково використав зароблені гроші для викупу боргових зобов’язань на суму $124,5 млн.

Нагадаємо, Fragment, популярний майданчик для купівлі товарів для Telegram за TON, запровадив KYC-верифікацію. Для проходження процедури використовується сторонній сервіс Sumsub з ШІ-системою перевірки особистості користувачів і корпоративних клієнтів.

Тепер для придбання Telegram Stars чи юзернеймів за TON користувач зобов’язаний надати свій email, номер телефону, скан документа, що засвідчує особу, а також скан обличчя.

Також ми писали, що Telegram має намір запустити власний відеохостинг на зразок YouTube, а також розширити перелік скарг на контент. Адміністрація платформи оголосила про початок конкурсу на розробку відеоплеєра, який буде інтегровано у застосунок. Завдання, поставлене перед розробниками: реалізувати медіаплеєр з підтримкою HLS-стрімінгу (як для аудіо, так і для відео) в Telegram для iOS.

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За матеріалами Forbes

Рубрики: ГрошіКомпаніїСвітНовиниТехнології
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