Ще один український університет заборонив використання Telegram

З 1 січня 2025 року в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) забороняється використання месенджера Telegram для службових і освітніх цілей

Відповідне рішення ухвалене президентом університету Сергієм Квітом. Про це повідомив підприємець Ярослав Анжюк у своєму Facebook.

Згідно з наказом, основні положення включають:

передачу будь-якої службової чи освітньої інформації через Telegram — як через мобільний додаток, так і його вебверсію;

передачу будь-якої службової чи освітньої інформації через Telegram — як через мобільний додаток, так і його вебверсію; встановлення і використання Telegram на службових пристроях, які застосовуються працівниками університету у професійній діяльності;

встановлення і використання Telegram на службових пристроях, які застосовуються працівниками університету у професійній діяльності; припинення функціонування всіх Telegram-каналів та ботів, які пов’язані з НаУКМА або його підрозділами, включаючи студентське самоврядування, студентські ініціативні групи та афілійовані організації;

припинення функціонування всіх Telegram-каналів та ботів, які пов’язані з НаУКМА або його підрозділами, включаючи студентське самоврядування, студентські ініціативні групи та афілійовані організації; видалення акаунтів структурних підрозділів університету в Telegram, а також заборона створення нових.

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Крім того, університет запроваджує перехід на альтернативні платформи для внутрішніх комунікацій, таких як Microsoft Teams, WhatsApp тощо. Спеціально створений інформаційно-обчислювальний центр має забезпечити доступ до нових інструментів та їхню адаптацію до потреб співробітників і студентів.

Наказ також зобов’язує керівників структурних підрозділів стежити за тим, щоб нові правила виконувалися повністю. Порушення можуть призвести до дисциплінарних заходів.

Telegram можна буде використовувати виключно для наукових досліджень, але лише за умови дотримання встановлених спеціальних правил.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка заборонили використання Telegram. Відповідно до тексту наказу у Київському національному університеті заборонять встановлювати та користуватися Telegram на всіх робочих пристроях, а також на особистих пристроях співробітників.

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