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Revolut запускає власну криптобіржу на 30 європейських ринках

15.11.2024 9:40
Дарія Шуть
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Британська фінтех-компанія з українським корінням Revolut розширює свою криптовалютну біржу на 30 ринків Євросоюзу після успішного дебюту у Великобританії

Revolut запускає власну криптобіржу на 30 європейських ринках

Фото: freepik.com

Представники необанку Revolut заявили, що десятки тисяч трейдерів скористалися біржею Revolut X у Великій Британії з моменту її запуску в травні. Вони змогли отримати доступ до більш ніж 200 цифрових токенів з нульовою комісією за лімітні ордери і 0,09% комісією за ринкові ордери.

«Відгуки досвідчених трейдерів були дуже позитивними, багато з них вже скористалися перевагами наших майже нульових комісій, широкого спектра доступних активів і безперешкодної інтеграції з їхніми рахунками Revolut», — зазначає Леонід Башликов, керівник відділу криптовалютних бірж Revolut.

За його словами, за допомогою розширення Revolut X на інші європейські ринки компанія прагне зробити реальний вплив на крипто-трейдинговий простір і запропонувати сильну альтернативу деяким більш відомим платформам.

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Revolut буде застосовувати підхід до своїх криптовалютних пропозицій по всьому ЄС, в першу чергу, з огляду на дотримання нормативних вимог. У поєднанні з основними банківськими послугами компанія робить сильну ставку на частку криптовалютного ринку.

У вересні компанія випустила спеціальні криптовалютні платіжні картки для оплати повсякденних покупок. Інтегровані з Apple Pay та Google Pay, нові віртуальні картки дозволяють користувачам оплачувати покупки за допомогою криптовалюти особисто та онлайн, від великих бюджетних товарів до товарів першої потреби, таких як щоденні поїздки на роботу та ранкова кава.

Також раніше Revolut заявила про наміри запустити власний стейблкоїн, конкуруючи за частку ринку з такими компаніями, як Paypal, Ripple, BitGo та Circle.

Нагадаємо, що Revolut вже досить тривалий час неухильно нарощує свою присутність у просторі цифрових активів. Кілька років тому компанія інтегрувала криптотрейдинг у свій застосунок, а у травні представила окрему криптовалютну біржу, призначену для досвідчених трейдерів.

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За матеріалами Finextra

Рубрики: FinTechЄвросоюзКомпаніїКриптовалютиСвітНовини
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