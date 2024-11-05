В одному з університетів України заборонили Telegram

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка заборонили використання Telegram

Про це повідомив Студентський парламент університету у своєму Telegram.

«З 11 листопада діє наказ про обмеження використання Telegram для співробітників Університету», — йдеться в повідомленні.

На студентів ця заборона поки поширюватися не буде.

«Але ми розуміємо, що для студентів це один із найзручніших каналів для швидкого обміну інформацією. Тому студентське самоврядування продовжує свою роботу», — додає студпарламент.

Відповідно до тексту наказу, оприлюдненого ГО «Червоний Губер», у Київському національному університеті заборонять встановлювати та користуватися Telegram на всіх робочих пристроях, а також на особистих пристроях співробітників.

Цікаве по темі: Telegram представить 10 нових функцій для мінізастосунків

Окрім цього, платформу більше не використовуватимуть для комунікацій, а всі облікові записи та боти мають бути видалені, посилання на них — прибраними з офіційного сайту університету. Також Центру комунікацій доручено знайти альтернативні платформи для подальшого спілкування.

Нагадаємо, що у Telegram з’явився новий спосіб верифікації для бізнесу. У месенджері Telegram запровадили новий спосіб для бізнесу автентифікувати телефонні номери своїх клієнтів — Telegram Gateway. Такий метод набагато дешевший, швидший і безпечніший, ніж традиційна SMS-верифікація. Це дозволить компаніям заощадити мільйони, надсилаючи коди верифікації своїм користувачам прямо через Telegram.

Раніше ми писали, що Telegram додасть конвертацію NFT для нової функції подарунків. Генеральний директор Telegram Павло Дуров натякнув на майбутню функцію конвертації невзаємозамінних токенів (NFT) на тлі запуску подарунків — анімованих зображень, які можна демонструвати в профілі або конвертувати у внутрішню валюту соціальної платформи під назвою Stars.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Крах банківської системи вже почався — Кійосакі

Що буде з економікою України у 2025 році — прогноз НБУ

Що таке майнінг на смартфоні та чи можна на ньому сьогодні заробити