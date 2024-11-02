Що буде з економікою України у 2025 році — прогноз НБУ

31 жовтня Національний банк оприлюднив оновлений макропрогноз на 2024-2026 роки, у якому йдеться про те, що буде з економікою України найближчим часом

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Ціновий тиск зберігатиметься у наступні місяці, проте навесні 2025 року інфляція почне сповільнюватися.

Упродовж останніх місяців інфляція очікувано зростала, проте дещо швидше за прогноз. У вересні її рівень становив 8,6% р/р і продовжив зростати в жовтні. За оновленим прогнозом НБУ, на кінець року інфляція становитиме 9,7%.

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Ціновий тиск зберігатиметься в наступні місяці, водночас навесні 2025 року темпи зростання цін почнуть знижуватися. Цьому сприятимуть зважена монетарна політика НБУ, послаблення зовнішнього цінового тиску, поліпшення ситуації в енергосекторі та збільшення врожаїв. Наприкінці 2025 року інфляція сповільниться до 6,9%, а у 2026 році — повернеться до цілі 5%.

Зростання економіки триває, хоча й залишається обмеженим через вплив війни.

Реальний ВВП продовжував зростати у II та III кварталах, попри хвилі атак росії на енергетичну інфраструктуру, пожвавлення міграції та брак трудових ресурсів, що гальмували відновлення економіки. НБУ дещо поліпшив прогноз зростання реального ВВП у 2024 році — до 4% завдяки меншому, ніж очікувалося, дефіциту електроенергії та дещо вищим врожаям ранніх зернових культур. Згідно з оновленим прогнозом економіка зростатиме й надалі — на 4,3-4,6% у 2025–2026 роках.

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Міжнародна підтримка України залишатиметься суттєвою.

НБУ поліпшив припущення щодо обсягів зовнішньої фінансової допомоги на 2024-2026 роки. Очікується, що цього року загальна сума міжнародного фінансування сягне $41,5 млрд, а наступного — $38,4 млрд.

Збереження зовнішньої підтримки разом із достатніми обсягами внутрішніх ринкових залучень дадуть змогу уряду й надалі покривати значний дефіцит бюджету без звернення до емісійного фінансування. Зі свого боку НБУ зможе підтримувати належний рівень міжнародних резервів для збереження стійкості валютного ринку.

НБУ вживатиме заходів, щоб захистити гривневі заощадження від інфляційного знецінення, що сприятиме обмеженню тиску на валютному ринку.

Нацбанк спрямовуватиме свою політику на підтримання такого рівня ставок за гривневими активами, який убезпечуватиме вкладників від інфляційних втрат. Регулятор також згладжуватиме надмірні курсові коливання та компенсуватиме структурний дефіцит валюти. Це забезпечуватиме таку динаміку обмінного курсу, що дасть змогу зберігати керованість інфляційних очікувань, сповільнити інфляцію наступного року та повернути її до цілі 5% у середньостроковій перспективі.

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Ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку залишається перебіг повномасштабної війни.

Війна триває. Відповідно зберігаються ризики подальшого зниження економічного потенціалу, зокрема через втрати людей, територій і виробництв.

Зберігається також ризик посилення геополітичної напруженості у світі на тлі війни на Близькому Сході, електоральних циклів у окремих країнах і намагань росії сформувати коаліцію держав для конфронтації з демократичним світом. Водночас можуть реалізуватися й позитивні сценарії, пов’язані, зокрема, із пришвидшенням євроінтеграційних процесів та відновлювальних робіт в енергетиці.

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