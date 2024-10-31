НБУ зберіг облікову ставку на рівні 13%

Правління Національного банку України (НБУ) ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 13%

Це рішення разом із підтримкою стабільності валютного ринку дозволить утримати інфляційні очікування під контролем, сповільнити інфляцію в наступному році та поступово повернути її до рівня 5%.

Протягом останніх місяців інфляція зростала очікувано, але швидше, ніж прогнозувалося. У вересні темпи зростання цін прискорилися до 8,6% рік до року. За оцінками НБУ, інфляція продовжила збільшуватися в жовтні.

У найближчі місяці тиск на ціни збережеться через подальший вплив факторів, таких як проблеми з постачанням продовольства, збільшення бюджетних витрат, високі темпи зростання заробітних плат та загострення енергетичного дефіциту під час опалювального сезону.

Оновлений прогноз НБУ передбачає, що у 2024 році інфляція пришвидшиться до 9,7%, проте вже наприкінці 2025 року сповільниться до 6,9% і повернеться до цілі НБУ 5% у 2026 році.

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Для стримування цінового тиску НБУ з липня призупинив пом’якшення процентної політики. Це сприяло підвищенню інтересу до гривневих заощаджень, ставки за якими наразі забезпечують достатній захист від інфляційного знецінення. Восени відновився приплив строкових депозитів у гривні, а також зросли інвестиції в ОВДП у національній валюті.

Захист гривневих заощаджень від інфляції залишається одним із головних пріоритетів НБУ. Це допоможе зменшити тиск на валютний ринок і зберегти міжнародні резерви. НБУ буде компенсувати структурний дефіцит валюти в приватному секторі та згладжувати надмірні коливання курсу.

Оновлений прогноз НБУ передбачає, що облікова ставка залишатиметься на рівні 13% до літа 2025 року. У разі зростання цінового тиску понад прогнозоване або загрози розбалансування інфляційних очікувань НБУ готовий посилити процентну політику та застосувати додаткові монетарні заходи.

Нагадаємо, що НБУ по-новому інформуватиме небанки про виявлені порушення. Національний банк оприлюднив для обговорення проєкт нової редакції Положення про порядок повідомлення субʼєктом аудиторської діяльності Національного банку України про встановлені факти порушення законодавства, суттєвої загрози, наявності модифікованої думки та наявну щодо цих фактів інформацію.

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За матеріалами: НБУ.