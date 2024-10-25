НБУ оштрафував ПриватБанк та ще один об’єкт оверсайту

Нацбанк України застосував заходи впливу у вигляді накладення штрафу до двох об’єктів оверсайту

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Штраф накладено на:

АТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570) — за виявлені під час проведення планового виїзного моніторингу порушення законодавства, що регулює діяльність платіжних систем, використання платіжних інструментів і схем виконання платіжних операцій. Сума штрафу становить 1 млн 700 тис. грн;

ТОВ «Універсальний Дата Центр» (ЄДРПОУ 35962030) — за несвоєчасне подання регулятору звітності з питань діяльності на платіжному ринку за червень 2024 року. Сума штрафу становить 170 тис. грн.

«Рішення про застосування цих заходів впливу ухвалені за результатами планового виїзного моніторингу та безвиїзного моніторингу в межах виконання функції оверсайту платіжної інфраструктури і набрали чинності з 21 жовтня 2024 року», — йдеться у повідомленні НБУ.

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Зазначається, що сплатити штрафи установи зобов’язані протягом п’яти робочих днів із дня отримання відповідного рішення Нацбанку про накладення штрафу.

У пресслужбі нагадали, що Національний банк здійснює оверсайт інфраструктури фінансового ринку, щоб забезпечити їхнє безперервне, надійне та ефективне функціонування.

Цього місяця Нацбанк також застосував захід впливу у вигляді штрафу за порушення законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку, до Товариства з обмеженою відповідальністю фінансова компанія «Єдиний простір» (ЄДРПОУ 43171286). Її зобов’язали сплатити 612 тис. грн.

Раніше ми писали, що НБУ нещодавно застосував заходи впливу відразу до п’яти кредитних спілок за порушення в роботі (не дотримались пруденційних нормативів). Йдеться про наступні компанії: «Вікторія», «Вінничанка», «Альянс», «Тайстра», «Слобожанська».

Нагадаємо, що Нацбанк у вересні 2024 року застосував заходи впливу у вигляді штрафів до трьох банків (на один менше, ніж у серпні) та восьми небанківських фінансових установ (на один більше, ніж у серпні). Детальніше читайте в аналітиці за посиланням.

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